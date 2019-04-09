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12:50 09 Nisan 2019
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    Metin Feyzioğlu

    Feyzioğlu: Bu tartışmanın galibi olmaz

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1354)
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    Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Seçim gününden çok önce kanuna ve YSK tarafından ilan edilen takvime göre kesinleşmiş seçmen listeleri ile sandık kurulu başkan ve üyelerinin tartışılması, demokrasinin olmazsa olmazı seçimlerin tartışmaya açılması sonucunu doğurur. Bu tartışmanın galibi olmaz" dedi.

    Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu yazılı açıklama yaptı.

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    Feyzioğlu, vatandaşın büyük bir olgunlukla ve yüzde 80 katılımla yerel seçimlere katıldığını, bundan memnuniyet duyduklarını bildirdi. Bu yüksek katılımın Türkiye'de demokrasinin yerleştiğini bir kez daha gösterdiğini belirten Başkan Feyzioğlu, "Bugün, siyasi partilerin temsilcilerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimine ilişkin yaptıkları açıklamaları dikkatle dinledikten sonra, değerlendirmelerimizi vatandaşlarımızın bilgisine sunma ihtiyacı duyuyoruz" dedi.

    'UYUŞMAZLIK ÇIKARILMASININ HUKUKEN İMKÂNI YOKTUR'

    Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği kararların seçimlerin şeffaf ve hukuka uygun bir şekilde yönetilmesi açısından değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Feyzioğlu, şunları kaydetti:

    "Bugünün temel meselesi ise süreç içerisinde kesinleşen bazı hususların yeniden tartışmaya açılıp, açılmayacağıdır. Bu konuda seçim mevzuatımızın hükümleri çok açıktır. Seçmen listeleri, kanuna göre seçimden önce askıya çıkmış ve itiraz süreci sonunda kesinleşmiştir. Artık, seçimden sonra, seçmen listelerine ilişkin bir uyuşmazlığın çıkarılması hukuken mümkün değildir. Sandık kurulu başkan ve üyeleri seçim mevzuatına göre ilan edilmiş ve itiraz süreci sonunda kesinleşmiştir. Sandık kurulu başkan ve üyeleri üzerinden seçimlere ilişkin bir uyuşmazlık çıkarılmasının da hukuken imkânı yoktur. Somut delillere dayanılmak suretiyle itiraz konusu yapılmayan oyların yeniden sayılmasının da hukuken imkanı bulunmamaktadır."

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    © AA / Orhan Çiçek
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    'SADECE HUKUKUN YANINDAYIZ'

    Türkiye'de seçimlerin seçim hukuku uyarınca siyasi partilerin gözetim ve denetimi ile hakim güvencesinde yapıldığını belirten Feyzioğlu, şunları kaydetti:

    "Seçim gününden çok önce kanuna ve YSK tarafından ilan edilen takvime göre kesinleşmiş seçmen listeleri ile sandık kurulu başkan ve üyelerinin tartışılması, demokrasinin olmazsa olmazı seçimlerin tartışmaya açılması sonucunu doğurur. Bu tartışmanın galibi olmaz. Türkiye Barolar Birliği hiçbir siyasi partinin yanında veya karşısında değildir. Türkiye Barolar Birliği yargının üç kurucu unsurundan savunmayı temsil eden, bağımsız ve tarafsız bir kurumdur. Sadece ve sadece hukukun yanındadır. Her zaman da böyle olacaktır."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1354)
    Etiketler:
    tartışma, iptal, yerel seçim, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Türkiye Barolar Birliği (TBB), CHP, AK Parti, Metin Feyzioğlu, İstanbul, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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