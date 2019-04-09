MHP’li Atlı’nın başkanlığı düşürüldü

Adana'da MHP tarafından Kozan Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen ve seçimi kazanan Nihat Atlı'nın başkanlığı, Saadet Partisi'nin başvurusu sonucu İl Seçim Kurulu tarafından düşürüldü. Saadet Partisi, seçimlerde ikinci olan adayı Kazım Özgan’ın başkan olması gerektiği yönünde YSK’ye talep dilekçesi verdi.

Resmi olmayan sonuçlara göre Kozan Belediye Başkanı seçilen Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Nihat Atlı'nın başkanlığı, Saadet Partisi'nin başvurusu üzerine 'seçilme yeterliliğine sahip olmadığı' gerekçesiyle düşürüldü.

Atlı'nın, bir cinayetten 20 yıl ağır hapis, küçük yaşta kızı alıkoyma, yaralama, azmettirme, ruhsatsız tabanca, organize çete suçundan hapis cezası aldığı ve dosyanın Yargıtay'da beklediği öğrenildi.

'ANALARINI BELLEYECEĞİZ' DEMİŞTİ

Atlı, Kozan'da yaptığı konuşmada "Arkamda Devlet Bahçeli var, biz iki parti, tek parti olduk. Partinin adına da Cumhur İttifakı dedik arkadaşlar. Rabbimin izniyle, bu Cumhur İttifakıyla, pazara kadar değil mezara kadar gideceğiz inşallah. Bu düşmanları da, bu memlekette yok edene kadar, kanımızın son damlasına kadar, mücadele verip, Rabbimin izniyle bunların içte ve dışta, yurtta da anasını belleyeceğiz arkadaşlar" demişti.