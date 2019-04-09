AK Parti YSK Temsilcisi Özel: Büyükçekmece'deki itirazımızı geri çekmedik, yalan konuşuyorlar

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bugün düzenlediği basın toplantısında seçim sonuçlarına dair açıklamalarda bulundu.
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AK Parti'nin İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde seçimlerin iptali için başvurduğunu hatırlatan Öztrak, "AKP temsilcileri Büyükçekmece ile ilgili yapmış oldukları müracaatın reddedileceğini anlayınca müracaatı geri çektiler. Büyükçekmece bu sabah polis kaynıyor" dedi.
Öztrak'ın söz konusu iddiasına yanıt, AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel'den geldi.
Başvuruyu geri çekmediklerini belirten Özel, "Yalan konuşuyorlar" ifadesini kullandı.
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