AK Parti YSK Temsilcisi Özel: Büyükçekmece'deki itirazımızı geri çekmedik, yalan konuşuyorlar

AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde seçimlerin iptali için yaptıkları başvuruyu geri çekmediklerini söyledi.

© Fotoğraf : DHA/OZAN ÇİFÇİ Öztrak son durumu paylaştı: İmamoğlu 14 bin 532 oy farkla önde

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bugün düzenlediği basın toplantısında seçim sonuçlarına dair açıklamalarda bulundu.

AK Parti'nin İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde seçimlerin iptali için başvurduğunu hatırlatan Öztrak, "AKP temsilcileri Büyükçekmece ile ilgili yapmış oldukları müracaatın reddedileceğini anlayınca müracaatı geri çektiler. Büyükçekmece bu sabah polis kaynıyor" dedi.

Öztrak'ın söz konusu iddiasına yanıt, AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel'den geldi.

Başvuruyu geri çekmediklerini belirten Özel, "Yalan konuşuyorlar" ifadesini kullandı.