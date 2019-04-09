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14:22 09 Nisan 2019
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    Selahattin Çuhadaroğlu

    20 yılda 3 farklı partiden 5 kez seçime giren Çuhadaroğlu sonunda kazandı

    © Fotoğraf : İHA
    Türkiye
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    Sivas'ın Hafik ilçesine belediye başkanı olmak için 20 yıl içinde 3 farklı partiden 5 kez seçime giren Selahattin Çuhadaroğlu, 31 Mart seçimlerinde amacına ulaştı.

    Hafik'e yüzde 54 oy oranı ile MHP'den Belediye Başkanı seçilen Selahattin Çuhadaroğlu, siyasetteki kararlılığı ve azmiyle dikkat çekti.

    Selahattin Ekicioğlu
    © AA / Serkan Güner
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    1999 yılında MHP, 2004 yılında DYP, 2009 ve 2014 yıllarında ise Saadet Partisi'nden Hafik Belediye Başkan adayı olan Çuhadaroğlu, 2014 seçimlerinde belediye başkanlığını tek bir oyla kaybetti. Çuhadaroğlu 31 Mart seçimlerinde siyasete başladığı partisi MHP'den aday olarak amacına ulaştı.

    Her mağlubiyetin ardından yılmadan, kararlılıkla siyaset yapmaya devam ettiğini söyleyen Çuhadaroğlu, şöyle konuştu:

    "Ordudan emekli olduktan sonra 1995 yılında memleketime geldim. 95'den 99'a kadar MHP teşkilatının içerisinde ülkücü gençler yetiştirdim. 99'da MHP'nin adayıydım fakat bazı olayları oldu. Ben Doğru Yol Partisi'ne geçtim. İlçe başkanı oldum, 99'da belediye başkan adayı oldum, 33 oy aldım. 2004'de yine Doğru Yol Partisi'nden aday oldum. O zaman da 135 falan öyle bir oy aldım. Yılmadım çalıştım, halkıma küsmedim. Çünkü benim yüreğimde, kafamda memleketime uygulayacak projelerim vardı ama o zaman da başaramadık. Doğru Yol Partisi'nin dağılmasından sonra Saadet Partisi'nden teklif geldi. 2004'ten sonra Saadet Partisi'nde ilçe başkanlığı görevini yürüttüm 2009'a kadar. 2009'da tekrar Saadet Partisi'nden aday oldum. Saadet Partisi'nden aday oldum yine kaybettik ama siyasetimizden yılmadık, devam ettik. 2014'te Saadet Partisi'nden yine aday oldum, bu kez de bir oyla kaybettik."

    ​Çuhadaroğlu, "Saadet Partisi'nden istifa ettim. Ülkücü olduğum için MHP teşkilatına talepte bulunduk. Görev verdiler ilçe başkanlığını yürüttük. 2019'a kadar ilçe başkanıydım, 2019'da ilçe başkanlığından istifa ettim. Belediye başkan adaylarımız onaylandı. Elhamdülillah büyük bir zaferle çıktık. Sabrın sonu, dik durmanın sonu, memleket sevdasının sevinçli haberi bu elhamdülillah kazandık" dedi.

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    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, Saadet Partisi, Doğru Yol Partisi, MHP, Selahattin Çuhadaroğlu, Sivas
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