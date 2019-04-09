Muhtarlık tartışmasında 2 kişiyi yaralayan marketçi: Ekmeğimle oynadılar

DHA Aday olmayan muhtar sandıktan birinci çıktı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, muhtarlık seçimi ve alacakverecek tartışmasında market sahibi 37 yaşındaki Selim D. marketin içinde tartıştığı 36 yaşındaki Serkan A.'ya önce tabancayla 7 el, sonra da pompalı tüfekle 1 el ateş açtı. Sol koltuk altı, sol kasık ve her iki bacağından vurulan Serkan A., ağır yaralandı. Olayda 41 yaşındaki Nazım D. de saçmadan hafif şekilde yaralandı.

112 acil servis ekipleri tarafından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Serkan A. ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis olay yerinde 2 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet boş kovan ele geçirdi. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı ve Bafra ilçesine giderek polise teslim oldu. Tüfekten çıkan saçmalar olay yerinde bulunan Mustafa U.'nun cebindeki cep telefonuna isabet ederek telefonu kırıp yaralanmasına engel oldu.

‘5 YILDIR SİNİR İLAÇLARI KULLANIYORUM, HEP BUNLAR YÜZÜNDEN'

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu'nda sorgulanan Selim D., Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Selim D. adliyeye sevk edildiği sırada, "Kimse ağam, paşam değil. Herkes istediğine oy verir. Yok ağabey var mı öyle bir dünya ya. Herkesin paşa gönlü bilir. Ekmeğimle de oynadılar. 'Biz hangi muhtarı desteklersek bizi karşına alamazsın' dediler. Yediremedim. 5 yıldır sinir ilaçları kullanıyorum. Müşterilere stresli davranıyorum. Hep bunlar yüzünden" dedi.Nöbetçi mahkemeye ifade veren Selim D. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.