AK Partili Yavuz: Olağanüstü itiraz hakkımızı kullanıp, İstanbul'da seçimin yenilenmesini isteyeceğiz

© AA / Orhan Çiçek YSK'nın İstanbul'da yeniden sayımına karar verdiği 51 sandık

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim sonuçları ve itiraz başvurularına dair açıklamalarda bulundu.

İncelenen 13 ilçede 5 bin kişinin liste dışından olduğunu belirten Yavuz, sandık başkanları için ileri sürülen 'FETÖ' iddiasına dair de şunları söyledi:

"Bize 'Neden zamanında itiraz etmediniz?' diyorlar. Seçim kurulları, sandık başkanlarına ilişkin bilgi vermiyor. Baskı yapılır diye isim vermiyorlar. Bugün ortaya çıkıyor. Sonra bakıyoruz, diyoruz ki, bu işte bir şey var."

'TALEPLERİMİZİ ANLAYAMAMIŞLAR'

Yavuz, daha sonra Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 51 sandıkta oyların yeniden sayılması kararını eleştirdi.

© AA / Mustafa Kamacı YSK, İstanbul'da 31 ilçede yeniden sayım talebini reddetti

Kendi yaptıkları başvuruyu hatırlatan Yavuz, "İstanbul'un her yerinde organize şeyler var. YSK bizim talebimizi reddetti, 51 sandık için 'yeniden sayılsın' dedi. YSK kararları hepimizi bağlar, biz bu 51 sandığı örnek gösterdik. Taleplerimizi anlayamamışlar. Bunları saymanın anlamı yok" dedi.

'SEÇİMİN SONUCUNU ÇOK NET ETKİLEYECEK HALLER VAR'

Her siyasi partinin olağanüstü itiraz hakkının bulunduğunu vurgulayan Yavuz, "Olağanüstü itiraz hakkımızı kullanacağız. 'Seçimin sonucunu çok net etkileyecek haller var ve İstanbul'da seçimin yenilenmesini istiyoruz' diyeceğiz" ifadesini kullandı.

'5 YIL BOYUNCA BU ŞAİBE KONUŞULUR'

Yavuz, bir gazetecinin "YSK İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi talebini de reddederse ne yapacaksınız?" şeklindeki sorusuna "Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı hepimizi bağlar. Ama şüphe ortadan kalkmamış olur, bunlara karşı bir şey sunulamamış olur. Dolayısıyla 5 yıl boyunca bu şaibe konuşulur. Bu seçimin meşruiyeti konuşulur" yanıtını verdi.

© Fotoğraf : DHA/OZAN ÇİFÇİ Öztrak son durumu paylaştı: İmamoğlu 14 bin 532 oy farkla önde

İstanbul'da seçimin iptal edilmesi halinde, yeniden hangi tarihte seçimin yapılacağı YSK takvimiyle belirlenmiş durumda.

Kurul'un 29 Mart'ta Resmi Gazete'de yayınlanan kararında, iptal edilen seçimlerin 2 Haziran 2019'da tekrarlanacağı hükme bağlandı.