AK Partili Yavuz: Olağanüstü itiraz hakkımızı kullanıp, İstanbul'da seçimin yenilenmesini isteyeceğiz

İncelenen 13 ilçede 5 bin kişinin liste dışından olduğunu belirten Yavuz, sandık başkanları için ileri sürülen 'FETÖ' iddiasına dair de şunları söyledi:
"Bize 'Neden zamanında itiraz etmediniz?' diyorlar. Seçim kurulları, sandık başkanlarına ilişkin bilgi vermiyor. Baskı yapılır diye isim vermiyorlar. Bugün ortaya çıkıyor. Sonra bakıyoruz, diyoruz ki, bu işte bir şey var."
'TALEPLERİMİZİ ANLAYAMAMIŞLAR'
Yavuz, daha sonra Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 51 sandıkta oyların yeniden sayılması kararını eleştirdi.
'SEÇİMİN SONUCUNU ÇOK NET ETKİLEYECEK HALLER VAR'
Her siyasi partinin olağanüstü itiraz hakkının bulunduğunu vurgulayan Yavuz, "Olağanüstü itiraz hakkımızı kullanacağız. 'Seçimin sonucunu çok net etkileyecek haller var ve İstanbul'da seçimin yenilenmesini istiyoruz' diyeceğiz" ifadesini kullandı.
'5 YIL BOYUNCA BU ŞAİBE KONUŞULUR'
Yavuz, bir gazetecinin "YSK İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi talebini de reddederse ne yapacaksınız?" şeklindeki sorusuna "Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı hepimizi bağlar. Ama şüphe ortadan kalkmamış olur, bunlara karşı bir şey sunulamamış olur. Dolayısıyla 5 yıl boyunca bu şaibe konuşulur. Bu seçimin meşruiyeti konuşulur" yanıtını verdi.
İstanbul'da seçimin iptal edilmesi halinde, yeniden hangi tarihte seçimin yapılacağı YSK takvimiyle belirlenmiş durumda.
Kurul'un 29 Mart'ta Resmi Gazete'de yayınlanan kararında, iptal edilen seçimlerin 2 Haziran 2019'da tekrarlanacağı hükme bağlandı.
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