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    Ali İhsan Yavuz

    AK Partili Yavuz: Olağanüstü itiraz hakkımızı kullanıp, İstanbul'da seçimin yenilenmesini isteyeceğiz

    © AA / İslam Yakut
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1357)
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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, olağanüstü itiraz haklarını kullanacaklarını ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesini talep edeceklerini belirtti.

    Yerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık
    © AA / Orhan Çiçek
    YSK'nın İstanbul'da yeniden sayımına karar verdiği 51 sandık
    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim sonuçları ve itiraz başvurularına dair açıklamalarda bulundu.

    İncelenen 13 ilçede 5 bin kişinin liste dışından olduğunu belirten Yavuz, sandık başkanları için ileri sürülen 'FETÖ' iddiasına dair de şunları söyledi:

    "Bize 'Neden zamanında itiraz etmediniz?' diyorlar. Seçim kurulları, sandık başkanlarına ilişkin bilgi vermiyor. Baskı yapılır diye isim vermiyorlar. Bugün ortaya çıkıyor. Sonra bakıyoruz, diyoruz ki, bu işte bir şey var."

    'TALEPLERİMİZİ ANLAYAMAMIŞLAR'

    Yavuz, daha sonra Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 51 sandıkta oyların yeniden sayılması kararını eleştirdi.

    AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisi Recep Özel, YSK önünde açıklamalarda bulundu.
    © AA / Mustafa Kamacı
    YSK, İstanbul'da 31 ilçede yeniden sayım talebini reddetti
    Kendi yaptıkları başvuruyu hatırlatan Yavuz, "İstanbul'un her yerinde organize şeyler var. YSK bizim talebimizi reddetti, 51 sandık için 'yeniden sayılsın' dedi. YSK kararları hepimizi bağlar, biz bu 51 sandığı örnek gösterdik. Taleplerimizi anlayamamışlar. Bunları saymanın anlamı yok" dedi.

    'SEÇİMİN SONUCUNU ÇOK NET ETKİLEYECEK HALLER VAR'

    Her siyasi partinin olağanüstü itiraz hakkının bulunduğunu vurgulayan Yavuz, "Olağanüstü itiraz hakkımızı kullanacağız. 'Seçimin sonucunu çok net etkileyecek haller var ve İstanbul'da seçimin yenilenmesini istiyoruz' diyeceğiz" ifadesini kullandı.

    '5 YIL BOYUNCA BU ŞAİBE KONUŞULUR'

    Yavuz, bir gazetecinin "YSK İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi talebini de reddederse ne yapacaksınız?" şeklindeki sorusuna "Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı hepimizi bağlar. Ama şüphe ortadan kalkmamış olur, bunlara karşı bir şey sunulamamış olur. Dolayısıyla 5 yıl boyunca bu şaibe konuşulur. Bu seçimin meşruiyeti konuşulur" yanıtını verdi.

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak
    © Fotoğraf : DHA/OZAN ÇİFÇİ
    Öztrak son durumu paylaştı: İmamoğlu 14 bin 532 oy farkla önde
    TALEP KABUL EDİLİRSE BİR SONRAKİ SEÇİM NE ZAMAN?

    İstanbul'da seçimin iptal edilmesi halinde, yeniden hangi tarihte seçimin yapılacağı YSK takvimiyle belirlenmiş durumda.

    Kurul'un 29 Mart'ta Resmi Gazete'de yayınlanan kararında, iptal edilen seçimlerin 2 Haziran 2019'da tekrarlanacağı hükme bağlandı.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1357)
    Etiketler:
    Yeniden sayım, yerel seçim, belediye, seçim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), CHP, AK Parti, Ekrem İmamoğlu, Ali İhsan Yavuz, Binali Yıldırım, İstanbul, Türkiye
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