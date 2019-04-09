300 nüfuslu köyde her 4 kişiden biri doktor

Sivas'a 15 kilometre mesafede bulunan 300 nüfuslu Kolluca doktor yetiştirmeye devam ediyor. 1970 yılından bu yana köyde tıp fakültesi okuyup doktor çıkarların ayısı 90'a yaklaşırken halen 15 öğrencinin tıp fakültesi eğitimleri devam ediyor. Üniversitesi eğitimi çağındaki gençlerin büyük bir kısmının tıp fakültesine yönlenme nedeni çevrelerinde ki doktor olan akrabaları ve komşuları. Başarıdaki bir diğer etken ise köylerinin şehir merkezine yakın olması.
Köyün ilk doktoru ise annesinin isteği ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Cahit Gümüşer. Gümüşer, annesinin isteğini kırmayarak yaklaşık 50 yıl önce doktor olarak diğer gençlerin de önünü açmıştı.
Konuyla ilgili açıklama yapan köy sakinleri Turan Yener ve İbrahim Aru, "Köyümüzde doktor sayısı çok fazla. Her geçen günde sayı artıyor. Geçen sene 70 taneydi bu yıl 80 — 90 tane olmuştur, tahmin ediyorum. Çocuklar çevreyi örnek alıyor. Diyor ki bak bu okudu da bende okuyayım. Okuyor ve doktor oluyor. Büyüklerinden görüyor, heves ediyorlar. Bizim ailemizden doktor çıkmış, bizde doktor olalım şeklinde istek var. Şu anda köyümüzün nüfusu 300 kişi doktor sayımız ise 90 civarında" dediler.
Kolluca köyünün yetiştirmiş olduğu yaklaşık 90 doktordan birisi olan Doktor Engin Elmas, "Köyümüz merkeze çok yakın o yüzden okuma imkanlarını fazlası ile bulmuş bir köy. Belli bir jenerasyondan sonra bu jenerasyonun etkileri diğer nesillere aktarılmış. Benim dayım doktor, kuzenim doktor, ben onların etkisinde kalarak biraz bu mesleği seçtim. Biraz da köyümüzün insanı sevecendir, iyilik severdir. Bu yapısı itibari ile de birazda mesleğe yatkındır. Severek ve isteyerek bu mesleği seçen bir köyümüz var. Dolayısı ile sayısının çok olması da birbirinden etkilenme boyutu ile de alakalı. Doktor sayısında artış var" dedi.
Elmas, konuşmasının devamında, "Benim kendi yeğenim hekim olacak. Birkaç tane hastam var, ikizler kardeşler var, doktor olacak gençler. Bu işte bir nevi etkileşim ve küçükler büyüklerin telkinleri ile kendileri görüp örnek almaları ile bu mesleği seçiyorlar. Benim bir kuzenimde Amerika da, pediatrik Nöroloji de çalışıyor. Artık uluslararası alanlara da açıldık. Eski dönemde köyümüze çalışmaya gelmiş bir imamın kızı da doktor olmuş. Muhtemelen bu tip etkileşimden dolayı o da doktor olmuş. Aslında bizim köyle alakası yok ama bizim köyde çalışırken etkilenerek doktor olduğunu düşünüyoruz" diye ekledi.
Kolluca köyü doktorlarından Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor İbrahim, eğitimi devam eden doktor adayları da bulunduğunu belirtip, "Köyümüzün Sivas'a yakın olmasından dolayı köy kültüründen ziyade biraz daha şehir kültürü de hakim köyümüzde. Kendini yetiştirme imkanı bulmuş insanlar. İlk olarak tıp fakültesine 1970'lerde Cahit bey gitmiş, sonra 80'lerde var 5-10 kişi, 90‘lar da ciddi bir artış var. Halada devam ediyor. Tabi insanlar birbirine yardımcı da oluyor. Böyle bir doktor mesleğine yığılma var. Bizde gurur duyuyoruz. Özellikle çoğunluğu da Sivas merkez de çalışıyor. Başka yerlerde de var doktor arkadaşlar. Sayı olarak 50'den fazla olduğunu rahat söyleyebilirim. Net bir sayı yok benim elimde ama öğrenci olarak okuyan da bildiğim en az 10 kişi var. Sayı giderek artıyor" şeklinde konuştu.
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