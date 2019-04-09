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14:22 09 Nisan 2019
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    CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek

    CHP'li Erkek, AK Parti'nin Büyükçekmece iddialarını maddeler halinde yanıtladı

    © Fotoğraf : CHP
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1357)
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    CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, seçimlerin iptalinin istendiği Büyükçekmece'de seçmen taşıma iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Erkek, "Seçmen kütüklerinin kesinleşmesinden 2 ay sonra seçim yapıldı. Bu arada neredeydiniz? Büyükçekmece ve İstanbul kaybedilince FETÖ tarzı kumpaslarla bu işi çözebileceğinizi mi sanıyorsunuz?" dedi.

    İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yerel seçimler öncesi 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddiaları üzerine polis bu sabah operasyon başlattı.

    Büyükçekmece'de sahte seçmen operasyonu
    © Fotoğraf : DHA
    Büyükçekmece'de 'sahte seçmen' operasyonu
    Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde toplanan polis ekipleri, seçim öncesi ilçeye adres kaydı yaptırdığı iddia edilen kişilerin belirtilen adreslerde oturup oturmadığını kontrol ediyor.

    AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı da Büyükçekmece'de usulsüz seçmen kaydı yapıldığını gerekçe göstererek ilçe genelindeki seçimlerin iptali için İl Seçim Kurulu'na başvuruda bulundu.

    Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulunan CHP'li Muharrem Erkek, Büyükçekmece'de neler olduğunu anlattı.

    'SEÇMEN KÜTÜKLERİNİN KESİNLEŞMESİNDEN 2 AY SONRA SEÇİM YAPILDI'

    AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisi Recep Özel, YSK önünde açıklamalarda bulundu.
    © AA / Mustafa Kamacı
    AK Parti YSK Temsilcisi Özel: Büyükçekmece'deki itirazımızı geri çekmedik, yalan konuşuyorlar
    Erkek, 24 Haziran 2018 seçimlerinde ilçede kayıtlı seçmen sayısının 172 bin 351 olduğunu, 31 Mart 2019'da ise 174 bin 661 olduğunu ifade etti. Aradaki farkın sadece 2 bin 310 olduğunu belirten Erkek, bunların 760'ının ilk kez oy kullanacak gençler olduğunu belirtti ve "Seçilen başkan yaklaşık 4200 farkla seçilmiştir. Artış ve oy oranı ilişkisi ortadadır" dedi.

    Büyükçekmece'de seçimlerin iptali talebinin demokrasi ve hukuk ayıbı olduğunu söyleyen CHP'li Erkek, madde madde yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    1- AK Parti'nin Büyükçekmece'de seçimlerin iptali talebi, demokrasi ve hukuk ayıbıdır. Niye mi? Tek tek açıklayalım. A. Seçmen kütükleri çeşitli aşama ve itirazlarla 31 Ocak'ta kesinleşti. Bu arada itiraz hakkı vardı. B. Bahsi geçen kişi 18 Ocak'ta tutuklandı.

    ​2- C. Seçmen listesine itiraz sürecinde CHP ve AK Parti yaklaşık 3 bin seçmene itiraz etti. D. Tutuklanan kişinin işlem yaptığı 354 kişinin de içinde bulunduğu 745 seçmenin kaydı donduruldu. E. Bunlar 31 Ocak'tan önce, askı sürecinde yapıldı, listeler kesinleşti.

    3- F. 24 Haziran 2018 seçimlerinde ilçede kayıtlı seçmen 172.351, 31 Mart 2019'da ise 174.661'dir. Aradaki fark 2310. Bunların 760'ı ilk kez oy kullanacak gençlerdir. G. Seçilen başkan yaklaşık 4200 farkla seçilmiştir. Artış ve oy oranı ilişkisi ortadadır.

    ​4- H. Seçmen kütüklerinin kesinleşmesinden 2 ay sonra seçim yapılmıştır. Bu arada neredeydiniz. Büyükçekmece ve İstanbul kaybedilince FETÖ tarzı kumpaslarla bu işi çözebileceğinizi mi sanıyorsunuz.

    5- Seçim Kurullarına baskı kâr etmeyince seçmenlere baskı yapılıyor. Demokrasiye daha fazla zarar vermeyin!

     

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1357)

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    Etiketler:
    sahte seçmen, FETÖ, AK Parti, CHP, Muharrem Erkek, Büyükçekmece, İstanbul
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