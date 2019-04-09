AK Parti'de iptal başvurusu muamması

AK Parti'nin İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi için 'tam kanunsuzluk itirazı' ile YSK'ya başvurduğu öne sürüldü. AK Parti YSK Temsilcisi Özel, Büyükçekmece başvurusu ve İstanbul'da tam kanunsuzluk başvurusunun birlikte görüşülmesini istedi. Ancak partinin seçim işlerinden sorumlu başkanı Yavuz ise başvurunun henüz gerçekleşmediğini duyurdu.

NTV'nin aktardığı habere AK Parti, İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi için YSK'ya 'tam kanunsuzluk itirazı'nda bulundu.

AK Parti, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi için YSK'ya başvuru yaptı https://t.co/JDO2KxnkOT pic.twitter.com/8AtWtkZ62r — NTV (@ntv) April 9, 2019

​AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel, Büyükçekmece'ye yapılan itiraz ile olağanüstü itirazın birlikte değerlendirilerek karar verilmesini istedi.

Büyükçekmece'de 11 bin 186 seçmenin usulsüz olarak kaydının yapıldığını ve mükerrer oy kullanıldığı iddia edilmişti.

YSK, dün gece AK Parti'nin İstanbul'da oyların tümünün yeniden sayılması talebini reddetmiş, sadece 21 ilçedeki 51 sandığın tekrar sayılmasına karar vermişti. AK Partili Özel, olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak bir kez daha YSK'ya gideceklerini açıklamıştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da olağanüstü itiraz haklarını kullanacaklarını ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesini talep edeceklerini belirtmişti.

Yeniden seçim talebine yanıt veren CHP'li Ekrem İmamoğlu, "İşin suyunu çıkarmasınlar, bu seçimin sonucu belli" demişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de İstanbul'da yerel seçim sonuçlarına itirazların sonuçlarının alınması gerektiğini ancak 'vicdanları rahatlatmak' için yeni bir seçim yapılabileceğini söylemişti.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın son açıklamalarına göre, CHP'li Ekrem İmamoğlu ile AK Partili rakibi Binali Yıldırım arasında 14 bin 532 oy farkı bulunuyor.