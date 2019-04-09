AK Parti'de iptal başvurusu muamması

NTV'nin aktardığı habere AK Parti, İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi için YSK'ya 'tam kanunsuzluk itirazı'nda bulundu.
AK Parti, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi için YSK'ya başvuru yaptı https://t.co/JDO2KxnkOT pic.twitter.com/8AtWtkZ62r— NTV (@ntv) April 9, 2019
AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel, Büyükçekmece'ye yapılan itiraz ile olağanüstü itirazın birlikte değerlendirilerek karar verilmesini istedi.
Büyükçekmece'de 11 bin 186 seçmenin usulsüz olarak kaydının yapıldığını ve mükerrer oy kullanıldığı iddia edilmişti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da olağanüstü itiraz haklarını kullanacaklarını ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesini talep edeceklerini belirtmişti.
Yeniden seçim talebine yanıt veren CHP'li Ekrem İmamoğlu, "İşin suyunu çıkarmasınlar, bu seçimin sonucu belli" demişti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de İstanbul'da yerel seçim sonuçlarına itirazların sonuçlarının alınması gerektiğini ancak 'vicdanları rahatlatmak' için yeni bir seçim yapılabileceğini söylemişti.
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın son açıklamalarına göre, CHP'li Ekrem İmamoğlu ile AK Partili rakibi Binali Yıldırım arasında 14 bin 532 oy farkı bulunuyor.
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