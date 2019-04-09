CHP: Polis Büyükçekmece'de ev basıp 'Hangi partiye oy verdiniz?' diye soruyor

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesindeki 'sahte seçmen' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.
Altay, "Devletin talimatıyla Büyükçekmece halkının evleri, mahremi polisler tarafından resmen zorlanıyor. Polisler evleri basıyor, kapıları çalıyor, yetkisiz bir şekilde vatandaşların yaptıkları işleri sorguluyor. Büyükçekmece halkına siyasi tercihlerinden dolayı böyle bir tacizi uygulayan yetkilileri şiddetle kınıyorum. Benim seçmenlerime devlet eliyle adeta terör uygulanıyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Polisler ev basmakla kalmıyor, insanların hangi partiye oy verdiğini soracak kadar fütursuz hale geliyorlar. Büyükçekmece'de büyük işler dönüyor. Oyların sayımı devam ederken mülkiye baş müfettişleri soruşturma için görevlendiriliyor" ifadelerini kullandı.
'BÜYÜKÇEKMECE'DE YASADIŞI BİR ŞEY YOK'
Grup Başkan Vekilimiz @enginaltaychp ve Milletvekili arkadaşlarımızla Büyükçekmece’de sahte seçmen ve adres kaydırmayla ilgili basın açıklaması yaptık. Milli iradeye lafta saygıdan bahsedenleri, saygıya davet ediyoruz! Hakkımızı yedirmeyiz! pic.twitter.com/6wZl7kCuW8— Seyit Torun (@Seyit_TORUN) 9 апреля 2019 г.
HAMZAÇEBİ: YAPILAN TAM BİR KANUNSUZLUK
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi de Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.
Hamzaçebi, "Büyükçekmece'de polis evlerde seçmen kontrolü yapıyor. Bugüne kadar böyle bir işlem nerede yapıldı. Yapılan tam bir kanunsuzluktur. Bu tutumunuzla size oy veren seçmenlerinizi de kaybettiğinizin farkında mısınız?" ifadelerini kullandı.
Büyükçekmece’de polis evlerde seçmen kontrolü yapıyor. Bugüne kadar böyle bir işlem nerede yapıldı. Yapılan tam bir kanunsuzluktur. Bu tutumunuzla size oy veren seçmenlerinizi de kaybettiğinizin farkındamısınız.— Mehmet Akif Hamzaçebi (@Akif_Hamzacebi) April 9, 2019
Büyükçekmece'de seçim öncesi seçmenlerin ikamet kayıtlarını değiştirdikleri iddiaları üzerine söz konusu adreslerde inceleme başlatılmıştı.
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