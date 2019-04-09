CHP: Polis Büyükçekmece'de ev basıp 'Hangi partiye oy verdiniz?' diye soruyor

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesindeki 'sahte seçmen' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Altay, Büyükçekmece üzerinden İstanbul'da seçimlerin iptal ettirilmeye çalışıldığını ileri sürerek, "Büyükçekmece'de polis evleri basıyor, 'Hangi partiye oy verdiniz' diye soruyor. Vatandaşlara devlet eliyle terör uygulanıyor" dedi.

Altay, "Devletin talimatıyla Büyükçekmece halkının evleri, mahremi polisler tarafından resmen zorlanıyor. Polisler evleri basıyor, kapıları çalıyor, yetkisiz bir şekilde vatandaşların yaptıkları işleri sorguluyor. Büyükçekmece halkına siyasi tercihlerinden dolayı böyle bir tacizi uygulayan yetkilileri şiddetle kınıyorum. Benim seçmenlerime devlet eliyle adeta terör uygulanıyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Polisler ev basmakla kalmıyor, insanların hangi partiye oy verdiğini soracak kadar fütursuz hale geliyorlar. Büyükçekmece'de büyük işler dönüyor. Oyların sayımı devam ederken mülkiye baş müfettişleri soruşturma için görevlendiriliyor" ifadelerini kullandı.

'BÜYÜKÇEKMECE'DE YASADIŞI BİR ŞEY YOK'

Grup Başkan Vekilimiz @enginaltaychp ve Milletvekili arkadaşlarımızla Büyükçekmece’de sahte seçmen ve adres kaydırmayla ilgili basın açıklaması yaptık. Milli iradeye lafta saygıdan bahsedenleri, saygıya davet ediyoruz! Hakkımızı yedirmeyiz! pic.twitter.com/6wZl7kCuW8 — Seyit Torun (@Seyit_TORUN) 9 апреля 2019 г.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise, "Büyükçekmece'de yasadışı bir şey yok. Burada seçim yenilenirse İstanbul'da da yenilenir diye düşünenler asla ve asla bunu düşünmesinler. Büyükçekmece'de oylar iki kez sayıldı. Buradan bir şey çıkmayacak, onlar da biliyor bunu. Ama içlerinden bir kısmı kabul ediyor, bir kısmı kabul etmiyor. Kendi aralarındaki kavgada bizi rahatsız ediyorlar. Hasan Akgün Büyükçekmece Belediye Başkanı, Ekrem İmamoğlu ise İBB Başkanı'dır" diye konuştu.

​HAMZAÇEBİ: YAPILAN TAM BİR KANUNSUZLUK

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi de Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Hamzaçebi, "Büyükçekmece'de polis evlerde seçmen kontrolü yapıyor. Bugüne kadar böyle bir işlem nerede yapıldı. Yapılan tam bir kanunsuzluktur. Bu tutumunuzla size oy veren seçmenlerinizi de kaybettiğinizin farkında mısınız?" ifadelerini kullandı.

Büyükçekmece’de polis evlerde seçmen kontrolü yapıyor. Bugüne kadar böyle bir işlem nerede yapıldı. Yapılan tam bir kanunsuzluktur. Bu tutumunuzla size oy veren seçmenlerinizi de kaybettiğinizin farkındamısınız. — Mehmet Akif Hamzaçebi (@Akif_Hamzacebi) April 9, 2019

​Büyükçekmece'de seçim öncesi seçmenlerin ikamet kayıtlarını değiştirdikleri iddiaları üzerine söz konusu adreslerde inceleme başlatılmıştı.