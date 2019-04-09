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17:28 09 Nisan 2019
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    Büyükçekmece'de seçim öncesi seçmenlerin ikamet kayıtlarını değiştirdikleri iddiaları üzerine söz konusu adreslerde inceleme yapılıyor.

    CHP: Polis Büyükçekmece'de ev basıp 'Hangi partiye oy verdiniz?' diye soruyor

    © AA / Halil Aktürk
    Türkiye
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    CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, AK Parti'nin Büyükçekmece üzerinden İstanbul'daki seçimleri iptal ettirmeye çalıştığını belirterek, "Büyükçekmece'de polis evleri basıyor, 'Hangi partiye oy verdiniz?' diye soruyor" açıklamasında bulundu.

    CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesindeki 'sahte seçmen' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

    Büyükçekmece'de sahte seçmen operasyonu
    © Fotoğraf : DHA
    Büyükçekmece'de 'sahte seçmen' operasyonu
    Altay, Büyükçekmece üzerinden İstanbul'da seçimlerin iptal ettirilmeye çalışıldığını ileri sürerek, "Büyükçekmece'de polis evleri basıyor, 'Hangi partiye oy verdiniz' diye soruyor. Vatandaşlara devlet eliyle terör uygulanıyor" dedi.

    Altay, "Devletin talimatıyla Büyükçekmece halkının evleri, mahremi polisler tarafından resmen zorlanıyor. Polisler evleri basıyor, kapıları çalıyor, yetkisiz bir şekilde vatandaşların yaptıkları işleri sorguluyor. Büyükçekmece halkına siyasi tercihlerinden dolayı böyle bir tacizi uygulayan yetkilileri şiddetle kınıyorum. Benim seçmenlerime devlet eliyle adeta terör uygulanıyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Polisler ev basmakla kalmıyor, insanların hangi partiye oy verdiğini soracak kadar fütursuz hale geliyorlar. Büyükçekmece'de büyük işler dönüyor. Oyların sayımı devam ederken mülkiye baş müfettişleri soruşturma için görevlendiriliyor" ifadelerini kullandı.

    'BÜYÜKÇEKMECE'DE YASADIŞI BİR ŞEY YOK'

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek
    © Fotoğraf : CHP
    CHP'li Erkek, AK Parti'nin Büyükçekmece iddialarını maddeler halinde yanıtladı
    CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise, "Büyükçekmece'de yasadışı bir şey yok. Burada seçim yenilenirse İstanbul'da da yenilenir diye düşünenler asla ve asla bunu düşünmesinler. Büyükçekmece'de oylar iki kez sayıldı. Buradan bir şey çıkmayacak, onlar da biliyor bunu. Ama içlerinden bir kısmı kabul ediyor, bir kısmı kabul etmiyor. Kendi aralarındaki kavgada bizi rahatsız ediyorlar. Hasan Akgün Büyükçekmece Belediye Başkanı, Ekrem İmamoğlu ise İBB Başkanı'dır" diye konuştu.

    HAMZAÇEBİ: YAPILAN TAM BİR KANUNSUZLUK

    CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi de Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

    Hamzaçebi, "Büyükçekmece'de polis evlerde seçmen kontrolü yapıyor. Bugüne kadar böyle bir işlem nerede yapıldı. Yapılan tam bir kanunsuzluktur. Bu tutumunuzla size oy veren seçmenlerinizi de kaybettiğinizin farkında mısınız?" ifadelerini kullandı.

    ​Büyükçekmece'de seçim öncesi seçmenlerin ikamet kayıtlarını değiştirdikleri iddiaları üzerine söz konusu adreslerde inceleme başlatılmıştı.

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    Etiketler:
    Oy, Polis, Operasyon, sahte seçmen, CHP, Seyit Torun, Engin Altay, Mehmet Akif Hamzaçebi, İstanbul, Büyükçekmece
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