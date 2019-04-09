Yavuz Bingöl havalimanında arkadaşına tokat attı

Türkücü Yavuz Bingöl'ün Kıbrıs Ercan Havaalanı'nda bir personeli dövdüğü iddia edildi. Bingöl, bir YouTube kanalına yaptığı açıklamada, herhangi bir görevliyi değil kendi ekibindeki arkadaşına kabadayılık yaptığı gerekçesiyle tokat attığını söyledi.

© Fotoğraf : Instagram Yavuz Bingöl, kendi hayatını film yapacak

Bingöl, olayla ilgili Magazin Noteri adlı bir YouTube kanalında konuştu . Olayın medyada kendisinin bir personeli dövmüş gibi yansıtıldığını belirten Bingöl, yaşananları canlı yayında şu şekilde açıkladı:

"Yaşanan olay haberlerde çıktığı gibi değil. Orkestra ile birlikte Ercan Havalimanı'na biletimizi almak için giriş yaptık. O sırada bagaj kontrole bagajlarımızı verdik ve sıraya girdik. Grup halinde olduğumuz için bir gecikme yaşandı. O esnada, sırada olan bir beyefendi kardeşim sıraya girsenize diye çıkış yaptı. Orkestrada bulunan bir arkadaşımız kabadayılık yapmaya başlayarak, sesini yükseltti. Karşı taraf da sesini yükselterek 'Burası muz cumhuriyeti mi beni mi döveceksiniz?' dedi.

'KENDİ ARKADAŞIMA TOKAT ATTIM'

"Ben de devreye girerek kendi adamımızı tuttum, kendine gelmesi için tokat attım ve 'biz kabadayı mıyız' diyerek bağırdım. Bu olayı ben bir görevliyi dövmüşüm gibi haber yapmışlar. Doğrusu anlattığım gibidir, düzeltmek isterim. Herhangi bir görevliyi dövmedim, kendi arkadaşıma tokat attım. Olan budur."

Hayatında ilk defa sinirlerine hakim olamayarak böyle bir olay yaşadığını açıklayan Bingöl, hatasının farkında olduğunu ve arkadaşından özür dileyeceğini söyledi.