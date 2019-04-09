Kartal ve Kadıköy'de seçim görevlilerine soruşturma: Görevi kötüye kullanma

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Kadıköy'de ise sandık sayımında usulsüzlük yapıldığı iddia edilen sandık görevlileri hakkında AK Parti ilçe yönetim kurulu üyesinin şikayeti üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
İki ayrı soruşturma 'Görevi kötüye kullanma' ve Seçim Kanunu'nun 164. maddesi kapsamında başlatıldı. Savcılık da bu iddialar üzerine ilçe seçim kurulu başkanlıklarından sandık görevlileri ve veri girişi yapan kişilerin kimlikleri ile oy sayım tutanaklarını istedi.
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