Bolivya lideri Morales Türkiye'de: 2020 yılında her iki ülkede özel etkinlikler düzenlenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bolivya lideri Eva Morales ortak bir basın açıklaması düzenliyor. Erdoğan, "Bolivya'nın Filistin davasına verdiği desteğe teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı ve 2020 yılında her iki ülkede özel etkinliklerin gerçekleştirileceğini açıkladı.

© AFP 2019 / Yuri Cortez Bolivya lideri Morales: Mart’ta Türkiye’de bir dizi anlaşma imzalayacağız

Bolivya Devlet Başkanı Juan Evo Morales Ayma, Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resmî törenle karşılandı.

Her iki ülkenin millî marşlarının çalınmasının ardından Bolivya Devlet Başkanı Morales, tören kıtasını selamladı.

Heyetlerini birbirine tanıtmalarının ardından, basın mensuplarına görüntü veren iki lider, baş başa ve heyetler arası görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesine geçti.

Yapılan görüşmenin ardından ise iki liderin katılımıyla ortak basın açıklaması düzenlendi.

Basın açıklamasında konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

— Bolivya'nın da Ankara Büyükelçiliği kararı almış olması bizi memnun etti.

— Kendilerine gereken her türlü desteği vereceğimizi ifade etmek isterim.

— Bu amaçla 2020 yılında her iki ülkede özel etkinlikler düzenleyeceğiz.

— Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz ciddi sıçrama yaşamış durumda.

— Bu rakamların çok çok düşük olduğunu ve kendimize yeni bir hedef belirmemeiz gerek diye düşündük.

— Bu tarihi ziyaret önemli bir köşe taşı olacak.

- Bolivya'nın Filistin'e verdiği desteğe teşekkür ediyoruz. Morales'in Golan Tepeleri tutumunu takdir ediyoruz.

Morales ise, konuşmasında şunları söyledi:

— Daha fazla dostluk kurmak çok önemli.

— Erdoğan'ın Venezüella açıklamalarına tamamen katılıyorum. Sağ olsun, sol olsun, bölge ülkeleri de askeri müdahaleyi kabul etmeyecektir.

— Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıl sonunda ziyaretini bekliyoruz.