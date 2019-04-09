İstanbul'da yeniden sayılacak sandık sayısı 51'den 57'ye yükseldi

CHP'li Özgür Karabat, sayımı tamamlanan sandıklardaki durumu Twitter hesabından açıkladı.
CHP'li Karabat, kararı "Son alınan karara göre Beyoğlu ve Başakşehir'de yeniden sayım işlemi reddedilirken, altı sandıkta daha sayım kararı alındı" diye duyurdu.
'DEĞİŞEN HİÇBİR ŞEY YOK'
CHP'li Karabat ayrıca Esenyurt, Kartal, Sarıyer, Ümraniye, Avcılar, Ataşehir, Pendik ve Bağcılar'da bir kez daha sayılan sandıklardan çıkan sonuçlara göre değişen hiçbir şey olmadığını söyledi.
İSTANBUL'DA SAYIM BİTMİYOR‼️— Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) April 9, 2019
📌YSK'nin sonradan sayımına karar verdiği 51 sandığın sayısı 57'ye yükseldi
📌 Son alınan karara göre Beyoğlu ve Başakşehir'de yeniden sayım işlemi reddedilirken, 6 sandıkta daha sayım kararı alındı#16MilyonMazbatayıBekliyor#ekremimamoğlubaşkan
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