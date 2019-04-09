İstanbul'da yeniden sayılacak sandık sayısı 51'den 57'ye yükseldi

© AA / Orhan Çiçek YSK'nın İstanbul'da yeniden sayımına karar verdiği 51 sandık

Son alınan karara göre, Beyoğlu ve Başakşehir'de yeniden sayım işlemi reddedilirken, 6 sandıkta daha sayım kararı alındı.

CHP'li Özgür Karabat, sayımı tamamlanan sandıklardaki durumu Twitter hesabından açıkladı.

CHP'li Karabat, kararı "Son alınan karara göre Beyoğlu ve Başakşehir'de yeniden sayım işlemi reddedilirken, altı sandıkta daha sayım kararı alındı" diye duyurdu.

'DEĞİŞEN HİÇBİR ŞEY YOK'

CHP'li Karabat ayrıca Esenyurt, Kartal, Sarıyer, Ümraniye, Avcılar, Ataşehir, Pendik ve Bağcılar'da bir kez daha sayılan sandıklardan çıkan sonuçlara göre değişen hiçbir şey olmadığını söyledi.