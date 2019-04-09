Uber şoförlerinden protesto

Magriso, trafik ekiplerinin ilgili yasa kapsamında araçlarını bağladığını anlatarak, şunları kaydetti:
"Partnerimiz Uber küçülme kararı aldı. Yetkililerin bizi yasal bir zemine oturtacağı konusunda devletimize ve milletimize güvenimiz tamdır. Çünkü biz İstanbul halkına yüzde 99 müşteri memnuniyetiyle hizmet veriyoruz. 4,5 milyon kullanıcı sayısıyla çok ciddi bir ağa sahibiz. Uber de 3 bin 600 şirketle adeta yerli ve milli olarak Türkiye'de vergisini veriyor".
Uber'in Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandıracağı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını dile getiren Magriso, son araçlarına kadar hizmet vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.
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