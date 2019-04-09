Milliyet yazarı Melih Aşık, Mustafa Kemal Atatürk ile Sovyetler Birliği Büyükelçisi Semyon Aralov arasında Kurtuluş Savaşı yıllarında geçen bir diyaloğu hatırlatarak, "Aradan yıllar geçti. Atların yerini füzeler aldı. S-400’ler, bundan sonra havadan gelecek saldırılara karşı ateşlenen ilk füzeler olacaktır" dedi.

Melih Aşık'ın Milliyet gazetesinde yayınlanan 9 Nisan tarihli yazısının ilgili kısmı şöyle:

— Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400 ve Suriye konularını konuşmak üzere Rusya’ya bu yılın üçüncü gezisini yaptı. Moskova ile ilişkiler Birinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en sıcak günlerini yaşıyor. Rusya, malum, hem Kurtuluş Savaşı’nda hem Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türkiye’yi her açıdan desteklemiştir. Söz dostluktan açılmışken, Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara’da Sovyetler Birliği Büyükelçisi olarak bulunan Semyon Aralov’un bir anısını buraya iliştirelim.

Atatürk ile Sovyetler Büyükelçisi arasında geçen diyaloğu hatırlatan Melih Aşık: Atların yerini füzeler aldı. S-400’ler, bundan sonra havadan gelecek saldırılara karşı ateşlenen ilk füzeler olacaktır https://t.co/rwwYrYh26S pic.twitter.com/eswnyWc9Xl — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 9, 2019

​- Kurtuluş Savaşı sürerken Türkiye’de bir nalbant okulu açılması gündeme gelir. Bir sohbette Mustafa Kemal, Büyükelçi Aralov’a bu ihtiyacı şöyle açıklar: "Rum ve Ermeni yurttaşlar ülkemizi terk ettiler. Atlarımızı nasıl nallayacağımızı öğrenmemiz gerekiyor."

— Üç ay sonra nalbant okulunun ilk mezuniyet törenine Aralov da davetlidir. Törende atın tabanına ilk nalı Mustafa Kemal’in çakması rica edilir. Mustafa Kemal nalı alır ve Aralov’a uzatır: "Ekselansları, bu nalı atın ayağına siz çakınız."

— Aralov’un, nalı atın ayağına çakarken söylediği bir tümce çılgınca alkışlanacaktır: "Ayağına nalı çaktığım bu at İzmir’e giren ilk at olacaktır."

— Aradan yıllar geçti. Atların yerini füzeler aldı. S-400’ler, bundan sonra havadan gelecek saldırılara karşı ateşlenen ilk füzeler olacaktır!

Sovyet/Rus — Türk ilişkilerinin kuruluşunun 100. yıldönümü yaklaşırken bize bu güzel hikayeyi hatırlattığınız için teşekkür ederiz @asikmelih #RusyaTürkiye pic.twitter.com/eNJSiCR1k4 — RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) April 9, 2019

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