Erdoğan: İstanbul’da tespit edilenler şaibe getiriyor, bu iptale götürür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul’da tespit edilenler usulsüzlük noktasında şaibe getiriyor. Aslında samimi bir davranış olsa, bu iptale götürür" dedi.