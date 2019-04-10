İstanbul'da kimler mazbata aldı, kimler bekliyor?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başta olmak üzere pek çok il ve ilçede itiraz süreçleri devam ediyor.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimin üzerinden 10 gün geçti. Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) olmak üzere pek çok il ve ilçede itiraz süreçleri devam ediyor.

Peki kimler mazbatasını aldı, kimler mazbata almayı bekliyor?

Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan'ın bildirdiğine göre mazbatanın verildiği ilçeler şöyle: Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Ataşehir, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beykoz, Beşiktaş, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Çatalca, Çekmeköy, Eyüpsultan, Fatih, Güngören, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Sarıyer, Şişli, Ümraniye, Üsküdar, Silivri, Sultangazi, Tuzla ve Zeytinburnu.

8 İLÇE MAZBATASINI BEKLİYOR

İstanbul'da mazbatasını bekleyen 8 ilçe ise şöyle: Başakşehir, Beyoğlu, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Pendik, Sancaktepe ve Sultanbeyli.

ŞİLE BUGÜN ESENLER İSE CUMA GÜNÜ ALACAK

Öte yandan Şile'de mazbata teslim işlemi yarın gerçekleştirilecek. Esenler ise Cuma gününü beklerken Maltepe'nin ne zaman alacağı henüz net değil.