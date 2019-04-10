Eş: AKP’nin gündeme getirdiği seçmen kaydırma işlemi, Ankara’da inanılmaz boyutlarda

Gazeteci Sertaç Eş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminde yaşanan 'seçmen kaydırma' tartışmalarıyla ilgili "Ankara'nın bazı ilçelerinde 2018 yılındaki seçmen sayısı 2019 yılında neredeyse ikiye katlandı. Seçmen artışının büyük boyutlarda olduğu bu ilçelerin tamamını AKP'li adaylar kazandı" iddiasını ileri sürdü.

Cumhuriyet'te "AKP'nin gündeme getirdiği seçmen kaydırma işlemi, Ankara'da inanılmaz boyutlarda" başlığıyla yayımlanan haberde AK Parti kanadının İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi için ileri sürdüğü 'usulsüz seçmen kaydırıldı' iddiası işlendi.

Sertaç Eş imzalı haberde şu iddialar ileri sürüldü:

"AKP sözcüleri İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine usulsüz seçmen kaydırıldığı iddialarını gündeme getirerek 'tam kanunsuzluk' imasında bulunuyor. Ancak Ankara'nın bazı ilçelerinde 2018 yılındaki seçmen sayısı 2019 yılında neredeyse ikiye katlandı. Seçmen artışının büyük boyutlarda olduğu bu ilçelerin tamamını AKP'li adaylar kazandı.

Cumhuriyet'in yaptığı çalışmaya göre Ankara'da seçmen sayısı olağanüstü artan ilçeler şöyle:

Çamlıdere: Oransal olarak seçmen sayısının en çok arttığı ilçe burası. 2018 yılında bu ilçenin seçmen sayısı 6 bin 561 iken, yerel seçimlerdeki seçemen sayısı 5 bin 960 artışla 12 bin 521 oldu. Seçimlerin sonucunda

Çamlıdere'de AKP adayı yüzde 73 düzeyinde oy aldı ve en yakın rakibine 5 bin 747 fark attı. Bu fark ilçenin geçen yılki seçmen sayısıyla neredeyse aynı düzeyde.

Haymana: Seçmen sayısının sayı olarak en çok arttığı ilçelerden biri ise Haymana oldu. Geçen yıl bu ilçedeki seçmen sayısı 21 bin 199 idi. Ancak bu yıl seçmen sayısı 11 bin 322 artarak 32 bin 521'e yükseldi. Bu seçmen sayısıyla yapılan seçimde yine AKP adayı en yakın rakibine ciddi bir fark attı. AKP adayı en yakın rakibinden 5.937 oy fazla alarak seçimi kazandı.

Seçmen sayısının dikkat çekici oranda arttığı ilçelerden biri. Geçen yıl bu ilçenin seçmen sayısı 15 bin 512 idi. Ancak seçmen sayısı neredeyse yüzde yüz oranında 13 bin 706 kişi artarak 29 bin 218'e yükseldi. Bu ilçede sayım sonuçlarına göre belediye başkanlığını AKP adayı kazandı. AKP adayının en yakın rakibine attığı fark ise 6 bin 359 oldu.

Ayaş: Bu ilçede seçmen sayısı geçen yıl 9827 iken, bu seçimlerde sayı 13.756'ya yükseldi. Seçmen sayısı beklenmedik düzeyde artıp en kritik seçimlerden biri bu ilçede gerçekleşti. Bu ilçede AKP ile CHP adayının başa baş yarışı sonuçlar açıklandığında AKP lehine sonuçlandı. Seçmen artışının bu ilçede sonuçlara nasıl etki ettiği ise bilinmiyor.

Başkentte 2018'e göre en çok seçmen kaybı ise Keçiören'de yaşandı. Haziran seçimlerine bu ilçede katılıp daha sonra ayrılan seçmen sayısı 17 bin 322 oldu. Yenimahalle bir önceki seçime göre 3 bin 070 seçmen, Mamak 4 bin 916, Sincan 6 bin 829, Altındağ 4 bin 441, Polatlı ise 1 bin 410 seçmen kaybetti.

Ankara'da seçmen sayısı artmasına karşın AKP'nin alamadığı tek ilçe Elmadağ oldu. Geçen seçime göre 275 seçmen artışının olduğu Elmadağ'da CHP adayı 1710 oy farkla seçimi kazandı."