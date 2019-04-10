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    Ahmet Türk

    Ete: Başkanlığın direkt Ahmet Türk'ten alınıp AKP'nin adayına verilmesini istiyorlar

    © AA / Binnur Ege Gürün
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1364)
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    31 Mart'ta yapılan seçimde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Ahmet Türk'ün danışmanı Enver Ete, burada yaşanan sürece dair açıklamalarda bulundu. Ete, AK Parti kanadının itirazlarıyla ilgili olarak "Mardin'de seçimin tekrarını da istemiyorlar. Başkanlığın direk Ahmet Türk'ten alınıp AKP'nin adayına verilmesini istiyorlar" dedi.

    31 Mart'ta yapılan yerel seçimde Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nı kazanan Ahmet Türk'e mazbatası, AK Parti'nin itirazları nedeniyle hala verilmedi.

    Ahmet Türk'ün danışmanı Enver Ete, sürece dair Bianet'ten Hikmet Adal'a açıklamalarda bulundu.

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    İtirazları bir 'oyalama taktiği' olarak yorumlayan ve belediyeyi hala kayyumun yönettiğine dikkat çeken Ete, yönetime hukuksuz biçimde atamalar yapıldığını savundu.

    Ete şunları söyledi:

    "Ahmet Türk 209 bine yakın oy aldı Mardin'de ve AKP'nin adayı Mehmet Vejdi Kahraman'ın 65 bin oy önünde tamamladı seçimi. AKP'nin ilçelere yaptıkları itirazlar vardı ama çoğu kabul edilmedi. Pazartesi günü Ahmet Türk'ün daha önce gözaltına alındığı, tutuklandığı ve yerine kayyum atandığı gibi gerekçelerle itirazda bulundu AKP. Siirt'te yaptıkları itiraz gibi Ahmet Türk'ün belediye başkanı statüsünü alamayacağı yönünde bir itirazdı.

    Yani yapılan itiraz seçimlere ve sonuçlarına yönelik değil, direk Ahmet Türk'ün belediye başkanı olamayacağı şeklinde oldu. İl Seçim Kurulu bu itirazı da reddetti. Fakat ortada AKP'nin kurula verdiği bir dilekçe var. İl Seçim Kurulu'nun itirazı karara bağlanması için ise üç günlük süre var. Biz şimdi bu üç günlük yasal sürenin dolmasını bekliyoruz. Ama bunun sonrasında da YSK'ya giderler mi gitmezler mi onu bilmiyoruz.

    Ahmet Türk
    © AFP 2019 / BULENT KILIC
    Ahmet Türk: Bu ne telaş, bu ne aymazlık
    'SEÇİMİN TEKRARINI İSTEMİYORLAR'

    Mevcut koşullarda Ahmet Türk zaten belediye başkanı. Sadece yerine kayyum atanarak açığa alınmış. İtirazın gerekçesi de bu zaten. Mardin'de seçimin tekrarını da istemiyorlar. Başkanlığın direk Ahmet Türk'ten alınıp AKP'nin adayına verilmesini istiyorlar.

    'ZAMANA OYNAYIP USULSÜZ İŞLERİN ÜSTÜNÜ ÖRTMEK İSTEDİLER'

    "Anladığımız kadarıyla aradaki oy farkı nedeniyle yapılan itirazların geçerli olmayacağını çok iyi biliyorlardı. Zamana oynayıp usulsüz işlerin üstünü örtmek istediler ve buna devam ediyorlar. 5 Nisan'da Büyükşehir Belediyesi'ne genel sekreter ve MARSU'ya genel müdür atamışlar. 1-2 Nisan'da ise altı yerde imar değişikliği yapmışlar. Belediye kadrosuna yapılan atamalarda söz konusu kadrolar siyasi kadrolardır. Belediye başkanıyla gelirler, belediye başkanıyla giderler.

    Geçtiğimiz gün ise kayyum, şehrin içindeki tek park ve meydan olan Yenişehir'deki Karayolları Parkı'na yapılan iki gecekondu kafenin açılışını yaptı. Bunun haricinde belediyenin içinde ne dönüyor, ne dolaşıyor hiç bilmiyoruz. Ama anladığımız şey bizi oyaladıkları yönünde. Çünkü bir usulsüzlük olduğunu çok belli."

    AHMET TÜRK, ATAMALARI TWITTER HESABINDA DUYURMUŞTU

    Ahmet Türk belediye kadrolarına yapılan atamaları "Bu ne telaş, bu ne aymazlık? Gider ayak Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne Genel Sekreter ve Marsu'ya Genel Müdür atamak, halkın iradesine saygısızlıktır. Hukuk kaide tanımamazlıktır" ifadesiyle duyurmuştu.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1364)
    Etiketler:
    mazbata, belediye, itiraz, yerel seçim, AK Parti, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı, HDP, Mehmet Vejdi Kahraman, Enver Ete, Ahmet Türk, Mardin, Türkiye
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