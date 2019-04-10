Fatih Portakal: Oldu ya seçim yenilendi diyelim, Binali Yıldırım yeniden aday olmaz

Gazeteci Fatih Portakal, AK Parti'nin İstanbul genelinde yeniden seçim yapılması talebiyle ilgili olarak kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu.
"Şimdi görünen o ki; İstanbul için kazanana kadar seçim yapmak istendiği gibi. Biraz olaya mizahi bakıyorum tabii" diyen Portakal, devamında şu görüşünü paylaştı:
"Ancak… Mizahi bakamadığım taraf, aday #BinaliYıldırım'ın hiç görünmemesi. Yok ve susuyor. Oldu ya seçim yenilendi diyelim, bence tekrar aday olmaz, çekilir."
Şimdi görünen o ki; #İstanbul için kazanana kadar seçim yapmak istendiği gibi. Biraz olaya mizahi bakıyorum tabi. Ancak… Mizahi bakamadığım taraf, aday #BinaliYıldırım’ın hiç görünmemesi. Yok ve susuyor. Oldu ya seçim yenilendi diyelim, bence tekrar aday olmaz, çekilir.— fatih portakal (@fatihportakal) April 9, 2019
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