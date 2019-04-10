Oğlunu istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan 'çocuk koruma derneği' başkanına ilk duruşmada beraat

Çocukları tacizden koruma iddiasıyla kurulan bir derneğin başkanı olan ve kendi çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan Erhan Nacar hakkında karar çıktı.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre çocukları tacizden koruma iddiasıyla kurulan bir derneğin başkanı olan Erhan Nacar, kendi çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasında karar çıktı.

© Fotoğraf : Twitter Çocuk koruma derneği başkanı kendi oğlunu istismardan tutuklandı

Dava dosyasına göre, 14 Şubat tarihinden Kübra C., 'çocuğuna istismarda bulunduğu' iddiasıyla eski eşi Erhan N.'den şikâyetçi olmuştu. Savcılık, mağdur çocuğun ifadesinin 'istikrarlı, samimi ve herhangi bir tereddütte mahal bırakmadığı' gerekçesiyle Erhan Nacar hakkında 'Çocuğu müstehcen yayınları seyretmeye teşvik ve çocuğun cinsel istismarı' suçlarından iddianame düzenleyerek Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

'CAN GÜVENLİĞİM İÇİN ŞİKAYETİ ÇEKTİM'

Davanın ilk duruşması dün görüldü. Baba Erhan Nacar, hakkındaki suçlamaları reddetti. Sanıktan şikayetçi olduğunu belirten anne Kübra C.'ye eski eşinin tutuklamaya sevk edildiği tarihte, şikayetinin geri çektiğine ilişkin dilekçe verdiğinin hatırlatılması üzerine "Erhan Bey'in avukatı dilekçeyi bana getirdi ve imzalattı. Sanık geçmişte beni yaralamıştı, ölümle tehdit etmişti, bu nedenle can güvenliğim için dilekçeyi imzaladım" dedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, anne ve babanın arasındaki ihtilafa da dikkat çekerek, aralarında çok sayıda dava bulunduğu, bu nedenle yönlendirmenin olabileceği, sanık baba ve mağdur çocuk arasındaki fiziksel temasın cinsel istismar kastı ile yapıldığına ilişkin bir delile ulaşamadığı gerekçesiyle beraatını istedi.

Mahkeme sanık babanın iki suçtan da beraatına karar verdi.