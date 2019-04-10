Oğlunu istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan 'çocuk koruma derneği' başkanına ilk duruşmada beraat

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre çocukları tacizden koruma iddiasıyla kurulan bir derneğin başkanı olan Erhan Nacar, kendi çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasında karar çıktı.
'CAN GÜVENLİĞİM İÇİN ŞİKAYETİ ÇEKTİM'
Davanın ilk duruşması dün görüldü. Baba Erhan Nacar, hakkındaki suçlamaları reddetti. Sanıktan şikayetçi olduğunu belirten anne Kübra C.'ye eski eşinin tutuklamaya sevk edildiği tarihte, şikayetinin geri çektiğine ilişkin dilekçe verdiğinin hatırlatılması üzerine "Erhan Bey'in avukatı dilekçeyi bana getirdi ve imzalattı. Sanık geçmişte beni yaralamıştı, ölümle tehdit etmişti, bu nedenle can güvenliğim için dilekçeyi imzaladım" dedi.
Cumhuriyet savcısı mütalaasında, anne ve babanın arasındaki ihtilafa da dikkat çekerek, aralarında çok sayıda dava bulunduğu, bu nedenle yönlendirmenin olabileceği, sanık baba ve mağdur çocuk arasındaki fiziksel temasın cinsel istismar kastı ile yapıldığına ilişkin bir delile ulaşamadığı gerekçesiyle beraatını istedi.
Mahkeme sanık babanın iki suçtan da beraatına karar verdi.
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