Erdoğan bugün Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.

© Fotoğraf : Twitter Bahçeli: Erdoğan ile kanka halindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan saat 12.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bahçeli ile görüşecek.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından İstanbul'da geçersiz oyların sayımı ve itirazlar gündemdeki yerini korurken, MHP lideri Bahçeli, 'vicdanları rahatlatmak' için yeni bir seçim yapılabileceğini söylemişti.

Bahçeli'nin "Büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediyelerini de belirlesin" önerisinin AK Parti ile MHP'nin seçim sonrası gündeminde olacağı belirtilmişti.