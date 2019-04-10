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15:10 10 Nisan 2019
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    Tanju Özcan

    Bolu’nun CHP'li başkanı Özcan’dan HDP’li Sakık ve AK Partili Sayan’a Suriyeli cevabı

    © AA /
    Türkiye
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    Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, HDP’li Sırrı Sakık’ın sosyal medyadan ırkçılık suçlamasına, “Ben her zaman Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri idim. Sende Kandil'in kadrolu yalakası. Kaybetmen beni üzmedi ” ifadeleriyle cevap verdi.

    HDP'nin Muş Belediye Eş başkan adayı Sırrı Sakık, 31 Mart'ta Bolu Belediye Başkanlığı'na seçilen Tanju Özcan'a ırkçılık suçlamasında bulundu.

    Sakık suçlamasında, "Meclis'te iki dönem birlikte bulunduk. Meclis'te de ırkçılığın temsiliydi. Bolu'da ona oy veren her demokrat bu suça ses çıkarmalıdır. Irkçılık suçtur!" ifadelerini kullandı.

    'BEN HER ZAMAN ATATÜRK'ÜN ASKERİ İDİM'

    ​Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Sakık'ın ırkçılık sözlerine, "Haklısın… İki dönem birlikte Milletvekilliği yaptık… Ben her zaman Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri idim… Sende Kandil'in kadrolu yalakası… Kaybetmen beni üzmedi.. @sakiksirri" ifadeleriyle cevap verdi.

    Savcı Sayan
    © AA / Sıtkı Yıldız
    Sayan: Bolu'daki Suriyelileri Ağrı'ya bekliyorum, biz ekmeğimizi bölüşürüz
    Öte yandan Ağrı Belediyesi'ne 31 Mart'ta seçilen AK Partili Savcı Sayan, Tanju Özcan'ın Suriyeli açıklamasına, "Bolu'daki Suriyelileri Ağrı'ya bekliyorum. Biz ekmeğimizi bölüşürüz. Kur-an'ı öpmek yetmez içinde yazanlara da uymak gerekir…" ifadeleriyle yanıt vermişti.

    Özcan, hem AK Partili Savcı Sayan'a hem de HDP'li Sırrı Sakık'a, "Tekrarlıyorum…ben Başkan olduğum sürece, Yatağa aç giren vatandaşlarımız var iken, Bolu da Türk Halkının vergilerinden oluşan bütçemizden, SURİYELİLERE bir tek kuruş yardım yapılmayacaktır.. @SavciSayan,@sakiksirri" diye cevap yanıt verdi.

    ÖZCAN NE DEMİŞTİ?

    Tanju Özcan
    © AA /
    Bolu’nun CHP’li başkanı: Yabancılara belediye bütçesinden yardım yok
    Bolu'da belediye başkanı seçilen CHP'li Tanju Özcan, seçim dönemindeki ‘yabancılara ayni ve nakdi yardım yapılmaması' vaadini mazbatasını alır almaz uygulamaya sokmuştu. CHP'li başkan, koltuğa oturmasının ardından ilk resmi yazısını Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne yazmıştı.

    Yazıda şu ifadeler kullanılmıştı: "Ülkemizde yaşamakta olan yabancı uyruklu kişilere Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Türk Kızılayı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ‘Sosyal Uyum Yardımı' adı altında yardım yapılmaktadır. Bu nedenle, ilimizde yaşamakta olan herhangi bir yabancı uyruklu kişiye Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden ayni ve nakdi yapılmaması hususunda, gereğini rica ederim".

    'BENİM TANIDIĞIM TANJU ÖZCAN BOLU BEYİ OLMAZ'

    İYİ Parti
    © AA /
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    CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da Twitter'dan konuyla ilgili paylaşımlarda bulundu. Bekaroğlu, konuyla ilgili Özcan'la henüz görüşmediğini söyleyerek, "Herkes Bolu Bl Bşk Tanju Özcan'ın söyledikleri ve yaptıklarını soruyor Kendisi ile henüz görüşemedim. Basına yansıyanlar doğruysa kabul edilebilir şeyler değil. Konu ile mutlaka ilgileneceğim, ancak şu an neredeyse ‘beka sorunu'a dönüşen İstanbul'daki durumla meşgulüm… Benim tanıdığım Tanju Özcan Köroğlu'dur, Belediye Başkanı seçildi diye Bolu Beyi olmaz; mazlumun, yolda kalmışın, garibanın ekmeği ile uğraşmaz, aksine muhtaç olan herkesin yardımıma koşar" diye yazdı.

    HDP'DEN AÇIKLAMA: SON DERECE TEHLİKELİ GÖRÜYORUZ

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli
    © AA /
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    Bir açıklama da HDP'den geldi. Göç ve Mülteciler Komisyonu Sözcüsü Gülsüm Ağaoğlu konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Ağaoğlu, Özcan'ın açıklamalarını son derece tehlikeli bulduklarını belirterek şunları söyledi: "31 Mart Yerel Seçimleri sonucunda Bolu Belediye Başkanlığı'na seçilen ve mazbatasını alır almaz Suriyeli sığınmacılara sağlanan sosyal ve mali yardımların kesilmesi talimatını veren Sayın Tanju Özcan'ın bu tavrını yabancı düşmanlığının bir yansıması olarak kabul ediyoruz.

    Suriyelilerin büyük çoğunluğunun Türkiye'de olumsuz şartlarda yaşadıkları ve birçok alanda istismara ve ciddi bir ayrımcılığa uğradıkları açıktır. Giderek yaygınlaşan bu ayrımcılığa önemli mevkilerde bulunan ve siyasi sorumluluğu olan kişilerin çok daha hassas yaklaşması beklenirken, Sayın Özcan'ın sığınmacı Suriyelileri toplumun genelinde bir yük gibi göstererek aşağılayıcı bir dil kullanması, Suriyelileri toplum içinde hedef haline getirmekten başka bir sonuç yaratmayacaktır.

    Mersin-Suriyeli- 31 Mart yerel seçimleri
    © Sputnik / Hikmet Durgun
    Mersin'de Türkiye vatandaşı olan Suriyeliler yerel seçimde ilk kez oy kullandı
    Bolu ve çevre iller daha önce de Bulgaristan ve Yunanistan başta olmak üzere Balkanlardan ciddi bir göç almış ve bu durum bölgeye değer katmıştır. Suriyelilerin de kendi özgünlükleriyle ve toplum ile uyum içinde yaşam koşullarının sağlanmasıyla Bolu'ya ve Türkiye'nin geneline değer katacakları açıktır. Suriyeliler ayrımcılığa ve ötekileştirmeye maruz kalmamalıdır. Tam tersine, maruz kaldıkları sorunların ortadan kaldırılması için hep birlikte ve ortak çözüm üretilmelidir.

    Bir yerel yöneticinin, göçmenleri bir yük olarak görmek yerine, üretim sürecine katmak ve toplumsal hayata dahil etmek gibi bir önceliği olmalıdır. Siyasi sorumluluğu olan yetkililerin toplumda ırkçılığı, ayrımcılığı veya yabancı düşmanlığını büyütecek kararlar almasını veya açıklamalarda bulunmasını son derece tehlikeli gördüğümüzü bu vesileyle bir kez daha vurguluyoruz."

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    Etiketler:
    ırkçılık, Türk Kızılayı, HDP, CHP, AK Parti, Savcı Sayan, Tanju Özcan, Sırrı Sakık, Mustafa Kemal Atatürk, Bolu, Muş, Ağrı
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