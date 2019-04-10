İYİ Partili Özdağ'dan seçim tekrarı uyarısı: Sandık güvenliği olmayacaktır

Özdağ Twitter'dan yaptığı açıklamada, "AKP'nin yeniden seçim tuzağına safça ‘Olsun bu sefer %60 alırız' diyenler bilsinler ki, yeni bir seçim gayri meşru, ağır baskı altında, halkı ezerek, ağır manipulasyonlar ile gerçekleşecektir. Sandık güvenliği olmayacaktır. Büyükçekmece uygulamaları ilk ipucu" ifadelerini kullandı.
AKP'nin yeniden seçim tuzağına safça "Olsun bu sefer %60 alırız" diyenler bilsinler ki, yeni bir seçim gayri meşru, ağır baskı altında, halkı ezerek, ağır manipulasyonlar ile gerçekleşecektir. Sandık güvenliği olmayacaktır. Büyükçekmece uygulamaları ilk ipucu https://t.co/Eh4ihdsHSI— Prof. Dr. Ümit Özdağ (@umitozdag) April 10, 2019
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