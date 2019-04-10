İYİ Partili Özdağ'dan seçim tekrarı uyarısı: Sandık güvenliği olmayacaktır

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, AK Parti'nin başvurusu ile gerçekleştirilecek olası bir seçim tekrarı için uyarıda bulunarak, "AKP’nin yeniden seçim tuzağına safça ‘Olsun bu sefer %60 alırız’ diyenler bilsinler ki, yeni bir seçim gayri meşru. Sandık güvenliği olmayacaktır" dedi.