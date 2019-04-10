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16:40 10 Nisan 2019
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    Erdoğan: FETÖ'yü kurumlarımızdan hala tam olarak temizleyemediğimizi düşünüyorum

    © AA / Halil Sağırkaya
    Türkiye
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    Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda Emniyet Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü ve Özel Harekat Daire Başkanlığı Yeni Binası Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "FETÖ'yü kurumlarımızdan hala tam olarak temizleyemediğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

    Recep Tayyip Erdoğan - Devlet Bahçeli
    © AA /
    Erdoğan ile Bahçeli arasında yerel seçimler sonrası ilk görüşme
    Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde: 

    — 15 Temmuz gecesi Türkiye'nin dört bir yanında darbecilere dünyayı dareden polislerimize teşekkür ediyorum. Toplam 251 kardeşimizi şehit verdik. Darbecilerin başına bir yumruk gibi inen milletimiz ve polislerimizle birlikte çalıştık. Tutuklu ve hükümlerinden 4 bin 446'sı maalesef emniyet teşkilatımızdan çıkan hainlerdir.

    — Bugüne kadar Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısı 31 bini aşmıştır, ordu içinde ihraç edilenlerin sayısı 15 bini, yargıdan ihraç edilenlerin sayısı ise 4 bini bulmuştur. Açık konuşmak gerekirse FETÖ ihanet çetesi mensuplarını kurumlarımızdan tam olarak temizleyemediğimizi görüyorum. Bu iş için hukuk içeresinde yargımızı gereğini yapıyor. Acırsak acınacak hale geliriz. Kendilerini gizleme becerileri ve hücre sistemi faaliyet yöntemleri sebebiyle bunları tespit etmek oldukça güçtür.

    — Bukalemun gibi her ortamda ayakta durmaya çalışıyor. Tek bir haini bile cezasız bırakmamak için çalışıyoruz. Aksi taktirde biz bunun hesabını nasıl veririz. Ülkemize yapılan bu ihanetin peşini asla bırakmayacağız.- Devleti dağılan milletlerin ne tür felaketlere maruz kalacağını görmek için çevremize şöyle bir bakmak yeterlidir.

    Ali Demir
    © AA /
    Eski ÖSYM Başkanı Demir FETÖ'den gözaltına alındı
    - Dış güçlerin insanlara yaptıkları zulümler adete birbiriyle yarışıyor. Biz onun için tek millet, tek bayrak, tek devlet diyoruz. Ezanımıza, bayrağımıza, sınırlarımıza ve ekonomimize yapılan saldırıların sebebi milletimizi birbirine düşürmektir.

    — İşi darbe girişimine vardırmalarına rağmen sonuç alamadılar. Terör koridoruyla bizi dize getireceklerini sananlara attığımız adımlarla yanıt verdik. Milletimizi birbirine düşürmek isteyenler çıkarmadık oyun bırakmadılar. Aynı senaryoda ısrar edenlere çok yakında mesajlar vereceğiz.

    — Şehadeti göze alan bir milleti durdurabilecek hiçbir kuvvet yoktur.

    Etiketler:
    açıklama, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı, FETÖ, Emniyet Müdürlüğü, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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