Sütün tavsiye fiyatı 2 tl olarak belirlendi

Geçen süreç içerisinde Tarım ve Orman Bakanlığının, üretimde sürdürülebilirlik ile arz talep dengesinin sağlanması için süt destek primi fiyatlarını 2018'in son dört ayında 15 kuruş, 2019 yılı ocak-nisan dönemi için ise 25 kuruş olarak belirlediğini hatırlatan Pakdemirli, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda Ulusal Süt Konseyi üretim maliyetlerini göz önünde bulundurarak, 1 Mayıs 2019'dan geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ sütün tavsiye fiyatını litre başı 2 lira olarak belirlemiştir. Bu sürece katkı yapan, üreticilerimize, örgütlerimizin başkanlarına ve yönetimlerine teşekkür ediyorum. Açıklanan süt tavsiye fiyatının, 1 milyon 200 bin işletmemize, üreticimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum."
© REUTERS / Mathieu Belanger
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)