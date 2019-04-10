Kayıt
16:39 10 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül,

    AK Partili Şengül'den 'KHK’lı öğretmenleri zabıta olarak işe alacağız' diyen Soyer'e tepki

    İHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 14

    AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer'in "Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile atılmış öğretmenleri zabıta olarak alacağız" sözlerine tepki gösterdi.

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer'in "Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile atılmış öğretmenleri zabıta olarak alacağız" sözlerine tepki gösteren Şengül, "İzmir halkı Soyer'i, FETÖ'cü ve PKK'lıları belediyeye doldursun diye değil, şehrimize hizmet etsin diye seçti. Kendisine görev tanımını yeniden hatırlatıyoruz. Düşmana ilk kurşunun atıldığı, vatanseverliğiyle Türkiye'nin sembol şehri olan İzmir, terör örgütleriyle bağlantısı olan kişilere kucak açılacak yer değildir" dedi.

    ‘İZMİR'İMİZİ KİRLİ OYUNLARIN BİR PARÇASI HALİNE GETİRDİLER'

    Tunç Soyer
    © AA / Mahmut Serdar Alakuş
    Soyer: İhraç edilen öğretmenleri zabıta olarak alacağız
    Soyer'in açıklamalarının kabul edilebilir tarafının olmadığını söyleyen AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, "31 Mart seçimlerinden önce arka planda yapılan kirli pazarlıkları çok iyi biliyorduk. Bunları da zaten kamuoyuna defalarca açıkladık. Ne yazık ki İzmir'imizi gizli kapılar ardında gerçekleştirdikleri kirli oyunların bir parçası haline getirdiler. Keşke biz yanılsaydık ama Soyer'in daha ilk günden yaptığı açıklama, birçok şeyi gün yüzüne çıkardı. Başkanlık koltuğunda hangi icraatları yerine getireceğini tahmin etmek güç değil. Ancak, 'Ben başkan seçildim, ne istersem yaparım' diye düşünüyorsa çok yanılıyor. AK Parti olarak, İzmir'in vicdanını zedeleyen ve halkımızın içine sinmeyen her adımın karşısında oluruz" diye konuştu.

    ‘İZMİR'İN SORUNLARINA YÖNELMELİ'

    Abubekir Erkmen
    Twitter
    HDP'li başkana KHK'lı olduğu için mazbata verilmedi
    İzmir'de çözüm bekleyen birçok sorunun bulunduğuna ve şehrin kaybedecek zamanının olmadığına belirten Başkan Şengül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

    "Seçim bitti, İzmir halkı tercihini yaptı. Biz de İzmir'in verdiği her karara saygılıyız. İzmirlilerin bize verdiği muhalefet görevini en iyi şekilde yerine getireceğiz. Daha önce de söylediğimiz gibi, İzmir'in menfaati olan her konuda, siyasi hiçbir kaygı gözetmeden herkese kapımız açık. Her türlü desteği vermek için canı gönülden çalışırız. Ancak Sayın Soyer de terör destekçilerine belediyede nasıl iş bulurum diye düşünmek yerine, İzmir'in sorunlarına yönelmeli. Şehrin trafik ve altyapı sorununa, seçimden önce sık sık gündeme getirdiği pis koku sıkıntısına nasıl derman olacağına kafa yormalı."

    İlgili konular:

    Soyer'den 'Akdeniz Birliği' mektubu
    Yavaş ve Soyer mazbatalarını aldı
    Soyer, mazbatasını alacağı tarihi açıkladı
    İmamoğlu ile Soyer İzmir'de ortak basın toplantısı yapacak
    Soyer, sözünü tuttu
    Etiketler:
    KHK, İzmir Büyükşehir Belediyesi, CHP, AK Parti, Tunç Soyer, Aydın Şengül, İzmir
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    İran Devrim Muhafızları
    İran’ın askeri gücü Devrim Muhafızları Ordusu
    Karikatür
    'ABD uluslararası silah pazarında haydut gibi davranıyor'
    İnfografik
    Türkiye'de yerel seçimler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet