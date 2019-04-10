CİMER'e 'bilgiye erişim' alanında uluslararası ödül

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak ilk uluslararası ödülü aldıklarını belirten Altun, BM Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin Cenevre'de düzenlediği Dünya Bilgi Toplumu Zirvesinde CİMER'in "Bilgiye Erişim" alanında 366 proje arasından "En İyi Proje" olarak seçilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı @iletisim Başkanlığı olarak ilk uluslararası ödülümüzü aldık.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 10 Nisan 2019
Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin Cenevre’de düzenlediği Dünya Bilgi Toplumu Zirvesinde CİMER “Bilgiye Erişim” alanında 366 proje arasından “En İyi Proje” olarak seçildi. pic.twitter.com/EbaL5EB4n0
18 KATEGORİDE 1.064 PROJE YARIŞTI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 18 kategoride toplam 1.064 adayın katılımıyla gerçekleştirilen ve 2 milyondan fazla oyun kullanıldığı yarışmada CİMER ile "Bilgiye Erişim" kategorisinde en çok oyu alan 5 proje arasına girerek ‘'WSIS Prize 2019 Champion" ödülünün sahibi oldu.
8 Nisan 2019'da başlayan "Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Ulaşmak İçin Bilgi ve İletişim Teknolojileri" teması ile 12 Nisan'a kadar devam edecek olan Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi Forumu, bilgi iletişim teknolojilerinin gelişimiyle ilgili geniş bir topluluğun her yıl bir araya gelmesini sağlıyor.
Zirve, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), UNESCO, UNDP ve UNCTAD'ın işbirliği kapsamında organize ediliyor.
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