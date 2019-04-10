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21:15 10 Nisan 2019
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    Yüksek Seçim Kurulu (YSK)

    YSK: KHK'lı başkanların mazbatası ikincilere verilecek

    © AA / Raşit Aydoğan
    Türkiye
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    Yüksek Seçim Kurulu, KHK'lı başkanlara mazbata verilmemesine karar verdi, mazbatayı yarışı ikinci bitiren isimler alacak.

    Seçim - sandık
    © AP Photo /
    HDP'li adaya KHK'lı olduğu için mazbata verilmeyince AK Partili aday seçim kuruluna başvurdu: İkinciye mazbata verilsin
    Yüksek Seçim Kurulu, KHK ile kamudan atılan ve 31 Mart'ta belediye başkanı seçilen kişilere mazbata verilmeyeceğini açıkladı. Mazbatalar seçimi ikinci sırada tamamlayanlara verilecek.

    HDP'nin Diyarbakır'da en güçlü olduğu yerlerden birisi olan Bağlar Belediye Başkanlığı seçiminde en yüksek oyu alan Zeyyat Ceylan, öğretmen olarak görev yaparken çıkarılan KHK ile ihraç edilmişti. Yine Van Tuşba'da seçimi önde tamamlayan Yılmaz Berki, Edremit'te Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Çaldıran'da Leyla Atsak'ın KHK ile ihraç edildiği bildirildi.

    Söz konusu isimlerin ihraç edilmeleri nedeniyle mazbatalarını alamayacağına ilişkin itirazlar yapıldı. Bu itirazlardan biri, Bağlar Belediye Başkanlığı seçiminde ikinci en yüksek oyu alan AK Parti'nin adayı Hüseyin Beyoğlu tarafından YSK'ya yapıldı.

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    Beyoğlu'nun itiraz dilekçesinde, OHAL kapsamında alınan tedbirlere dikkat çekilerek, "Kamu görevinden çıkarılan kişilerin, mahkumiyet kararı aranmaksızın rütbe veya memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmezler, bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemezler, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler. İzah edilen nedenlerden dolayı HDP'nin adayı Ceylan'ın en yüksek oyu almasına rağmen seçilme yeterliliğine sahip olmaması nedeniyle mazbatanın en yüksek ikinci oyu alan adaya verilmesi hususunda gereğini arz ederim" dendi.

    Söz konusu dört ilçede de ikinci yüksek oyu alan isimler, AK Parti'nin adayı olarak seçimde yarışmıştı.

    MUHTAR İÇİN KARAR VERİLMİŞTİ

    YSK, daha önce benzer bir durumdaki muhtar adayına mazbata verilmemesine, ikinci sıradaki adayın muhtar olarak ilan edilmesine karar vermişti. Buna göre, YSK, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinin Kadılı Mahallesi'nde resmi olmayan sonuçlara göre muhtarlık seçimini kazanan Hüseyin Arslan hakkındaki kararda, kamu görevinden çıkartılan kişilerin mahkumiyet kararı aranmaksızın bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyeceklerine dikkat çekildi. Bu nedenle Hüseyin Arslan'a mazbata verilemeyeceği belirtilen YSK kararında, seçilme yeterliliği taşıyan ve Arslan'dan sonra en çok oy alan kişiye mazbata verilmesi gerektiği vurgulandı.

    Etiketler:
    KHK, YSK, Diyarbakır, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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