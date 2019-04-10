İmamoğlu: Yalanla iftirayla yönetmeyin

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Seçilen Ekrem İmamoğlu, Halk TV, KRT, Tele 1 ve Cem TV ortak yayınında canlı yayınında konuşuyor.

Halk TV, KRT ve Tele 1 ve Cem TV ortak yayınında canlı yayın konuğuyum. https://t.co/Ptta3JBAoI — Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) April 10, 2019

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İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

11. günün içerisindeyiz. Böyle bir ortamı oluşturduğunuz için teşekkür ederiz. 5 kuruma teşekkür ediyorum. Güncel olayları doyurucu, tane tane anlatma fırsatı bulacağım.

Avantajlarım var. Büyükçekmece komşu ilçem. Belediye Başkanı Hasan Akgün yıllardır birlikte olduğumuz değerli bir insan. Süreci o dönemde Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum için canlı canlı takip ettim. Sürecin nereden başladığını nereye götürülmek istendiğini paylaştım.

Büyükçekmece göç alan ilçelerden bir tanesi. İstanbul'un ilk 7-8 ilçesinden. Nüfusu artan ilçelerden. Bu Beylikdüzü'nde daha fazla.

Öyle açıklamalar duyuyorum ki şaşkınlıkla dinliyorum. Siyasilerden, belediye başkanlarından. İnsan verileri kullanmak ve anlatmak konusunda bu kadar mı acemi bu kadar mı kötü niyetli olur diye düşünmekten alıkoyamıyorum kendimi.

Büyükçekmece'deki seçmen verilerinden bahsetmemiz gerek. Büyükçekmece'de birden 20 küsur bin seçmen hareketi birden olmuş gibi zihinlere nakşetmeye çalışıyorlar. 6 ayda 3 binin üzerinde seçmen sayısı artmış.

Bu iddiayı ortaya atan kişiler iftira, yalan değilse geçerli oyun 175 bin olması lazım. Aradaki fark 2 bin 300 civarında. Kullanılan oy 149 bine düşüyor. Biliyorsunuz katılım oranı daha düşük. Geçerli oysa 144 bin 733. Sayı burada. Geçerli oy haziran ayında 146 bin 138.

Taşınmış oy, hayali oy diye bir şey yoktur, listelerimizden eminin diye YSK başkanınun açıklaması var şubat ayında. Büyükçekmece aynı zamanda nüfus hareketliliğinde nüfus oranına göre 30. sırada. Aynı nüfuslara sahip Sancaktepe'de Çekmeköy'de daha yoğun nüfus hareketliliği var. AKP'nin kazandığı iki ilçe.

Verileri kıyasladıktan sonra İstanbul Milletvekişi Özgür Karabat'ın ifadelerini paylaşmak istiyorum. Mevlüt Uysal Büyükçekmece adayı. Sözüne güvendiğini söyleyen Cumhurbaşkanı'nın check etmesini rica ediyorum. Karabat'ın tespitlerini anlatacağım. 4 Ocak 2019'da seçmen kayıtları askıya çıkıyor. İtirazlar yapılıyor. 18 Ocak 2019'da kesinleşiyor. Büyükçekmece'ye seçmen kaydırmada iki ilçenin aktif olduğunu tespit ediyor Karabat. Başakşehir ve Fatih nüfus kayması var Büyükçekmece'ye. Mevlüt Uysal öneki Başakşehir başkanı. Masum olduğunu düşünelim. 4 ismin aynı adreste Kamiloba'da Gümüş 1 Sokak'ta 11 kişi aynı adrese kayıt yapıyor. Nurettin Ertemel, Hüseyin Sevim, Kaan Şahin (Başakşehir Kulübü'nün başkan yardımcısı), Abdullah Yasin Durmuş, Mevlüt Uysa'ın özel kalemi

Başka ev bulamamışlar aynı adrese kaydolmuşlar. Tam 11 kişi var aynı adreste. Aynı tarihte Başakşehir'den 231 kişi Başkaşehir'den kayıt yapıyor. Bir arkadaş Fatih'te STK'larda yoğun görevi olan bir arkadaş, Kızılay vs.

Seçimi karalayarak başka bir mecraya taşıyan insanlara diyorum ki yeter. Yalanla iftirayla yönetmeyin. İnsanları rahatsız ediyorlar yeter. Bir kadın arıyor diyor, telefonla arıyorlar diye. Kapıları çalıyorlar. O niye var niye yok diye. Neyi baskı altına almaya çalışıyorlar. Ne olur bize noral var diye arıyorlar vatandaşlar.

Ben diyorum ki: Uydurma süreçlerden vazgeçin. Hukuk temelli konuları anlatmıyorum. Onların uzmanları var. Polis teşkilatımızın 174. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Polislerimizi böyle şeyler için yormasınlar. Taşınamazlar mı taşınabilir. Benim derdim değil. YSK alır bakar. Gider vatandaş oy kullanır. Benim, sayın Hasan Akgül'ün derdi değil.

Ekrem İmamoğlu, nüfus müdürü iddiasıyla ilgili olarak, Gerçek Gündem'in derlediği bilgilere göre şunları kaydetti: Bilemem devlet araştırsın. Benim, Hasan Akgün'ün işi değil. Mevlüt Uysal'ın hiç değil. Sayın Karabat'a da teşekkür ediyorum.

Geriye dönük işlem yapmak, insanları köşeye sıkıştırmak, kapı kapı gezmek olmuş iş değil. Gerçekten ben üzülüyorum. Bugün yabancı bir basın mensubu benimle soru cevap yaptı. Çok yakın bir oyla seçilirseniz İstanbul bölünür mü? Dedim marifet oyda değil yönetimde.

Seçimin kazananı belli Büyükçekmece'den bahsedersek sayın Akgün. Kaybedeni belli. Bu seçimin belli olduğu süreçte kaybedilen süreçte arayış. Büyükçekmece'de AK Parti'de siyaset yapmış insanları biliyorum tanıyoırum. Komşularım arkadaşlarım. Çay içeriz, selamlaşırız, yemek yeriz. İyi biliyorum ki başları öne eğik, üzüntülüler. İftira dolu tanımlamalarla bu ilçeyi bilmeyen bir insan insanları rencide ediyor. Yapmayın kardeşim, seçim bitti işinize bakın. Niye kaybettik diye önününze bakın. Alın başınızı önünüze düşünün. Bir sonraki seçime hazırlanın. Büyükçekmece'den bulduğumuzla Büyükşehir'de ne yaparız diyorlar.

Hepiniz seçimin süreci takip ettiniz. Benim sürecin ne olduğuna dair spotlar vermem lazım. Tarihi anlar yaşıyoruz Türkiye'nin demokrasi süreci adına. 31 Mart'ta 18 gibi veriler akmaya başladı kanallarda. Endişesi olan kanallar giriş yapamadılar. Yasakların kaldırıldığını da açıklayan YSK. Beklemeden veriler girilmeye başlandı. İlk akan veri rakibimizin oyu yüzde 64 bizim oyumuz yüzde 32. Anladık klasik. İşin enteresanı verileri veren kaynak Anadolu Ajansı. YSK, sen benim müşterim değilsin, benden veri almıyorsun ki.

AA, saat 6 küsürlerden 11'lere kadar veri girdi. Ne zaman biz çıktık 10 gibi (3 kanaldan takp ediyoruz YSK, parti sistemi, sadece büyükşehir belediye başkanlığı verilerini takip ettiğimiz kimsenin bilmediği sistem) Tüm ıslak imzalı veriler elimizdeydi. Sultangazi hariç. 2 gün sonra tamamlandı. AA bizi de aramadı. YSK açıkladı Anadolu Ajansı'na bizim müşterimiz değilsin dedi. Her okulda partimizin sorumluları var, müşahitlerimiz var. Bizden tek bir sayı istemedi Anadolu Ajansı. Tek bir ihtimal kalıyor AK Parti'nin temsilcisinden.

En büyük mağdur Binali Yıldırım. 3870 oyla 'seçimi kazandık' dedi. O salondakiler de alkışladılar. Yıldırım, aldatıldığı için konuşma yaptı. Ve sabahın köründe İstanbul'a afişler asılmaya başlandı. Bu operasyon İstanbul'u kurban etme operasyonu. Sayın Binali Yıldırım'ın yerinde olsam o kişilerin yüzüne bakmam, adam yerine koymam, haklarımı ararım.

Demokrasiye darbe yapıldı. Bir kumpası biz devirdik. Suç duyurusunda bulunuyorum. Meclis'te bu suç duyurusunu devam ettireceğim.

Bütün unsurları güvence altına alacak açıklamalar yapıldı. En iddiaları açıklamayı AK Parti yaptı. Biz o kadar iddialı konuşmadık. Milyonun üzerinde sandıkta imzaları var. Fark 24 bin 57'ydi birleştirme tutanaklarında. AK Parti'nin itirazları sonucu maddi hataların olduğu tutanaklar değiştirildi. 20 bin 388'e düştü. Bazı ilçelerin tamamı bazı ilçelerde geçersiz oyların sayılmasıyla ilgili karar alındı. 6 bin civarı fark düştü. 14 bin 87'e düştü. Bize de rakibimize oy yazıldı. Direk ampule basıldığından yanlış yönlendirmeden kaynaklı geçersiz sayılan oylar geçerli hale getirildi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin '1 oy bile geçerlidir' dediğini hatırlatırım. Sonra '14 bin oyla kazandınız havalarına girmeyin' diyorlar.