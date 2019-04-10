İnce: Öyle bir ülke düşünün seçime girmek serbest, kazanmak yasak

Muharrem İnce'nin Twitter'da paylaştığı mesajlar şöyle:
"Öyle bir ülke düşünün ki seçime girmek serbest, kazanmak yasak. Seçime girerken aranmayan bir koşul seçildikten sonra aranamaz. Aranırsa buna keyfi uygulama denir. Böyle devletlere de muz cumhuriyeti denir.
Öyle bir ülke düşünün ki seçime girmek serbest, kazanmak yasak. Seçime girerken aranmayan bir koşul seçildikten sonra aranamaz. Aranırsa buna keyfi uygulama denir. Böyle devletlere de muz cumhuriyeti denir.— Muharrem İNCE (@vekilince) 10 Nisan 2019
YSK seçildiği halde KHK ile atıldığı gerekçesiyle mazbata verilmeyeceğine hükmünü vererek kendini Türkiye de keyfi hukukun kurumu haline getirmiştir.
KHK ile atılır milletvekili seçilirsen sorun yok. Ama Belediye Başkanı seçilirsen sana görev verilemez.
Seçilmiş insanlara, herhangi bir mahkeme kararına dayanmaksızın seçilme hakkın yok demek sadece o kişinin temel bir hakkının gasp edilmesi değildir, aynı zamanda sandıktan çıkan yereldeki milli iradenin de yok sayılması demektir.
İkinci gelen adayın birinci ilan edilmesi ise tam anlamıyla yereldeki milli iradenin gasp edilmesidir".
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