İnce: Öyle bir ülke düşünün seçime girmek serbest, kazanmak yasak

Muharrem İnce, YSK'nın KHK'lı başkanlarla ilgili kararı hakkında "İkinci gelen adayın birinci ilan edilmesi milli iradenin gasp edilmesidir" açıklamasını yaptı.

© AA / Raşit Aydoğan YSK: KHK'lı başkanların mazbatası ikincilere verilecek

CHP'li Muharrem İnce, Yüksek Seçim Kurulu'nun, KHK ile kamudan atılan ve 31 Mart'ta belediye başkanı seçilen kişilere mazbata verilmeyeceği yönündeki kararına tepki gösterdi. Yaşanan gelişme için "Öyle bir ülke düşünün ki seçime girmek serbest, kazanmak yasak" yorumunda bulunan İnce, "İkinci gelen adayın birinci ilan edilmesi tam anlamıyla yereldeki milli iradenin gasp edilmesidir" dedi.

Muharrem İnce'nin Twitter'da paylaştığı mesajlar şöyle:

"Öyle bir ülke düşünün ki seçime girmek serbest, kazanmak yasak. Seçime girerken aranmayan bir koşul seçildikten sonra aranamaz. Aranırsa buna keyfi uygulama denir. Böyle devletlere de muz cumhuriyeti denir.

Öyle bir ülke düşünün ki seçime girmek serbest, kazanmak yasak. Seçime girerken aranmayan bir koşul seçildikten sonra aranamaz. Aranırsa buna keyfi uygulama denir. Böyle devletlere de muz cumhuriyeti denir. — Muharrem İNCE (@vekilince) 10 Nisan 2019

YSK seçildiği halde KHK ile atıldığı gerekçesiyle mazbata verilmeyeceğine hükmünü vererek kendini Türkiye de keyfi hukukun kurumu haline getirmiştir.

KHK ile atılır milletvekili seçilirsen sorun yok. Ama Belediye Başkanı seçilirsen sana görev verilemez.

Seçilmiş insanlara, herhangi bir mahkeme kararına dayanmaksızın seçilme hakkın yok demek sadece o kişinin temel bir hakkının gasp edilmesi değildir, aynı zamanda sandıktan çıkan yereldeki milli iradenin de yok sayılması demektir.

İkinci gelen adayın birinci ilan edilmesi ise tam anlamıyla yereldeki milli iradenin gasp edilmesidir".