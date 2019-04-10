HDP: YSK yeni dönemin kayyım atayanı rolüne soyundu

HDP, YSK'nın KHK ile ihraç edilenlere mazbata verilmemesi kararına tepki gösterdi. Açıklamada, "YSK bu kararıyla yeni dönemin kayyım atayanı rolüne soyunmuştur" ifadeleri kullanıldı.

YSK, KHK'yle ihraç edilip belediye başkanı seçilenlere mazbata verilmemesini kararlaştırdı. Karara göre mazbatalar, ikinci sıradaki adaylara verilecek.

HDP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, adayların YSK tarafından onaylandığı hatırlatılarak, "YSK adeta oyun oynamış, tuzak kurmuştur. YSK bu kararıyla yeni dönemin kayyım atayanı rolüne soyunmuştur" ifadeleri kullanıldı.

'İRADE GASPINA KARŞI AÇIKLAMA YAPILACAK'

YSK'nın kararına ilk tepki HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'ndan geldi. HDP, yarın Bağlar Belediyesi'nin önünde basın açıklaması yaparak YSK'nın kararını protesto edecek. Yarın saat 12.00'de yapılacak açıklamaya belediye başkanları ve milletvekilleri katılacak.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yarın saat 12.00'da, yerel seçimlerde %70 üzerinde oy alarak seçilen Belediye Eşbaşkanlarımız ve vekillerimiz ile birlikte ‘İrade Gaspı'na' yönelik Bağlar Belediyesi önünde basın açıklaması yapılacaktır" denildi.

Bağlar Belediye Başkanı seçilen Zeyyat Ceylan, 29 Ekim 2016'da çıkan 675 nolu KHK ile öğretmenlikten ihraç edilmişti. 31 Mart seçiminde Bağlar Belediyesi Eşbaşkan adayı olan Ceylan, yüzde 70.34 oy almıştı. Seçimde ikinci sırada yer alan AK Partili Hüseyin Beyoğlu ise yüzde 25.46 oy alabilmişti.

Beyoğlu, seçimden sonra YSK'ya başvurmuş, Zeyyat Ceylan'ın KHK ile ihraç edildiğini ve mazbatanın ikinci sırada bulunan kendisine verilmesini talep etmişti.

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HDP Genel Merkezi de yazılı açıklama ile karara tepki gösterdi. HDP'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Van Edremit-Tuşba-Çaldıran; Erzurum Tekman ve Digor Dağpınar'da YSK seçilmiş başkanlarımıza mazbata verilmemesini kararlaştırdı. KHK'li olanların adaylığını kabul edip seçime girmelerine izin veren YSK, aldığı bu kararla ‘tasarlanmış bir siyasi komplonun parçası' haline gelmiştir" ifadeleri kullanıldı.

"‘Seçilme yeterliliği var' diyen YSK adeta oyun oynamış, tuzak kurmuştur" denilen açıklama şöyle devam etti:

"YSK, sandıktan çıkan halk iradesine karşı geliştirilen AKP darbesinin bir aracı haline gelmiştir. Halk sözünü söylemiş kararını vermiştir. YSK'ya düşen, halkın kararını ve iradesini kabul etmek ve gereğini yerine getirmektir. YSK bu kararıyla yeni dönemin kayyım atayanı rolüne soyunmuştur."

Van Edremit-Tuşba-Çaldıran; Erzurum Tekman ve Digor Dağpınar’da YSK seçilmiş başkanlarımıza mazbata verilmemesini kararlaştırdı. KHK’li olanların adaylığını kabul edip seçime girmelerine izin veren YSK, aldığı bu kararla “tasarlanmış bir siyasi komplonun parçası” haline gelmiştir pic.twitter.com/b9fydZlOpT — HDP (@HDPgenelmerkezi) April 10, 2019