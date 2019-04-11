Bakan Çavuşoğlu: İtalyan Temsilciler Meclisi'nin kararı yok hükmünde

Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Parlamentosu'nun hükümetten 1915 olaylarını 'Ermeni soykırımı' olarak tanımasını isteyen kararının 'yok hükmünde' olduğunu söyledi.

Tarihi siyasallaştıran tüm girişimler gibi İtalyan Temsilciler Meclisi'nin bu kararı da yok hükmünde. İtalyan Meclisinin, yabancı düşmanı Lega Partisi'nin AP seçimlerindeki oyunu artırmak maksadıyla sahnelediği oyuna alet olması kabul edilemez. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 10, 2019

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Tarihi siyasallaştıran tüm girişimler gibi İtalyan Temsilciler Meclisi'nin bu kararı da yok hükmünde. İtalyan Meclisi'nin, yabancı düşmanı Lega Partisi'nin AP seçimlerindeki oyunu artırmak maksadıyla sahnelediği oyuna alet olması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

İtalya'daki koalisyon hükümetinden "Ermeni soykırımını resmi olarak tanıması ve bunu uluslararası alanda savunmasını" talep eden önerge, bu ülke parlamentosunda 43 çekimsere karşı 382 oyla kabul edilmişti.

