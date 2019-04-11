MAK Danışmanlık Başkanı Kulat: İktidar, anketçilere kızdığı dönemde bile birden fazla anket yaptırdı

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat'ın seçim sonrası değerlendirmelerini aktardı.
Erkin, "MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat: İktidar, anketçilere kızdığı dönemde bile birden fazla anket yaptırdı" başlığıyla yayımlanan yazısında şunları kaydetti:
‘… 31 Mart seçimleri yaklaştıkça, anket sahtekarlıkları da tam hız ilerliyor. Neymiş, (İstanbul'da Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu başa baş imiş ama… Ankara'da Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki'den 5 puan önde imiş!)… İnsanın; okkalı bir tokat yapıştırıp, ‘Siz ya sayı saymasını bilmiyorsunuz, ya da dayak yememişsiniz' diyesi geliyor.'
İL İL ANKET HAZIRLADIK
İktidara yakın gazetecilerin çoğu Karahasanoğlu gibi düşünüyordu ama en net yazı Yeni Akit'te yayımlandı. Ancak… 31 Mart sonuçları kimi haklı çıkardı, ortada!… Haklı çıkanlardan birisi de MAK Danışmanlık Şirketi… Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat'la seçim öncesi ve sonrası konuştum:
‘İktidar tarafından anketçilere yönelik rahatsızlık açık açık söyleniyordu. Biz de il il anket hazırladık. Ankara'da hem Mansur Yavaş'a hem de Mehmet Özhaseki'ye de sonuçları sundum. Mansur Bey, 2.7 farkla öndeydi. Dün yaptığım açıklamalar sosyal medyada duruyor.'
Ancak 24 Mart mitinginin olduğu gün Ekrem Bey'e aralarında çok fark kalmadığını söyledim. Hatta, yarışın başa baş bitebileceğini, az farkla da olsa kazanabileceklerini söyledim. Şaşırdı.'
Peki anketçilere iktidardan gelen eleştiriler!.. Kulat'ı dinleyelim:
‘AK Parti de Cumhurbaşkanlığı da birden fazla anket yaptırıyor. Anketçilere en çok kızdıkları dönemde, anketler yaptırıldı. AK Partili siyasetçilerle davet ettiklerinde görüştüm. Ki bir sürü araştırma şirketiyle görüşülmüştür. Hükümeti hoşnut etmeyen sonuçları veren anket şirketleri iktidara yakın medyaya davet edilmedi… Bu da eleştirilerin kitleye ulaşmasına engel oldu.'
‘İSTEMİYOR' ALGISI…
Kulat'ın dediği gibi Esenyurt, Küçükçekmece ve Avcılar'da CHP kazandı.
3 — MHP'yle ittifak Ankara'da pozitif bir etki yapmadı Kurulan ittifaklar ne kazandırdı? MAK Danışmanlık Başkanı şu bilgileri verdi: ‘MHP'yle ittifak özellikle Ankara'da pozitif etki yapmadı. Örneğin……Turgut Altınok… Keçiören'de Altınok'un aldığı oy oranıyla ittifakın Ankara Büyükşehir adayı Mehmet Özhaseki'nin oy oranı arasında 10 puan var. Altınok'a oy veren Özhaseki'ye vermedi.' 2002'den bu yana kaç seçim kazanmış iktidar İstanbul ve Ankara gerçeğini nasıl algılayamadı?
Kulat anlattı:
‘Ankara'yı sıkıntılı görüyorlardı. Melih Gökçek faktörünü yok saymak da etkili oldu. Özhaseki bizim anketlerimizde ilk 4 aday içerisinde çıkmamıştı. Bir de Yavaş'ın geçen seçimde yaşadıkları mağduriyet havası oluşturmuştu.
4 — ‘Demokrasi, çıkan sonuçtan önemli' İstanbul'da yaşanan seçim tartışmalarına da ‘demokrasi' üzerinden bakıyor Kulat:
‘Bu seçim yenilenebilir. Bu ülkede bir şey yapmak isterseniz zaten yaparsınız. Doğru olur mu? Endişeliyim. AK Parti için ciddi sıkıntılar çıkarabilir. Hem ekonomi hem de toplum vicdanı açısından! Demokrasiye güvenin korunması, çıkan sonuçtan daha önemlidir. Büyük uzlaşma sağlanmalı'."
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