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07:57 11 Nisan 2019
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    Mehmet Ali Kulat

    MAK Danışmanlık Başkanı Kulat: İktidar, anketçilere kızdığı dönemde bile birden fazla anket yaptırdı

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1379)
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    MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat," AK Parti de Cumhurbaşkanlığı da birden fazla anket yaptırıyor. Anketçilere en çok kızdıkları dönemde, anketler yaptırıldı. AK Partili siyasetçilerle davet ettiklerinde görüştüm. Ki bir sürü araştırma şirketiyle görüşülmüştür" dedi.

    Sözcü yazarı Aytunç Erkin, MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat'ın seçim sonrası değerlendirmelerini aktardı.

    Erkin, "MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat: İktidar, anketçilere kızdığı dönemde bile birden fazla anket yaptırdı" başlığıyla yayımlanan yazısında şunları kaydetti:

    Deniz Zeyrek
    © Fotoğraf : Twitter
    Zeyrek: AK Parti'nin kazandığı 15 ilçede, ilçe belediye başkan adayları, Yıldırım'dan fazla oy almış
    "1 — Tarih 25 Şubat 2019… Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yazısının başlığı, ‘Anketçilerin dünkü tahminlerine bak, yarını anla!' Karahasanoğlu, özellikle iktidarın ‘Anketlerde manipülasyon yapılıyor' iddiasını gündeme getirmiş ve şunları kaydetmişti:

    ‘… 31 Mart seçimleri yaklaştıkça, anket sahtekarlıkları da tam hız ilerliyor. Neymiş, (İstanbul'da Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu başa baş imiş ama… Ankara'da Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki'den 5 puan önde imiş!)… İnsanın; okkalı bir tokat yapıştırıp, ‘Siz ya sayı saymasını bilmiyorsunuz, ya da dayak yememişsiniz' diyesi geliyor.'

    İL İL ANKET HAZIRLADIK

    İktidara yakın gazetecilerin çoğu Karahasanoğlu gibi düşünüyordu ama en net yazı Yeni Akit'te yayımlandı. Ancak… 31 Mart sonuçları kimi haklı çıkardı, ortada!… Haklı çıkanlardan birisi de MAK Danışmanlık Şirketi… Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat'la seçim öncesi ve sonrası konuştum:

    ‘İktidar tarafından anketçilere yönelik rahatsızlık açık açık söyleniyordu. Biz de il il anket hazırladık. Ankara'da hem Mansur Yavaş'a hem de Mehmet Özhaseki'ye de sonuçları sundum. Mansur Bey, 2.7 farkla öndeydi. Dün yaptığım açıklamalar sosyal medyada duruyor.'

    Büyükçekmece'de sahte seçmen incelemesi
    © Fotoğraf : DHA
    Ankete göre İstanbulluların yüzde 67'si 'Seçimleri yenilemek doğru değil' diyor
    2 — Binali Bey'in iştahsız görüntüsü etkili oldu Kulat: İktidar İstanbul'un kazanılacağına çok inanıyordu. Peki İstanbul? Mehmet Ali Kulat, 24 Mart günü Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'da düzenlediği miting günü, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine bir davette bulunduğunu anlattı: ‘Sayın Binali Yıldırım yarışa çok önde başlamıştı. 12-13 puan öndeydi diyebiliriz.

    Ancak 24 Mart mitinginin olduğu gün Ekrem Bey'e aralarında çok fark kalmadığını söyledim. Hatta, yarışın başa baş bitebileceğini, az farkla da olsa kazanabileceklerini söyledim. Şaşırdı.'

    Peki anketçilere iktidardan gelen eleştiriler!.. Kulat'ı dinleyelim:

    ‘AK Parti de Cumhurbaşkanlığı da birden fazla anket yaptırıyor. Anketçilere en çok kızdıkları dönemde, anketler yaptırıldı. AK Partili siyasetçilerle davet ettiklerinde görüştüm. Ki bir sürü araştırma şirketiyle görüşülmüştür. Hükümeti hoşnut etmeyen sonuçları veren anket şirketleri iktidara yakın medyaya davet edilmedi… Bu da eleştirilerin kitleye ulaşmasına engel oldu.'

    ‘İSTEMİYOR' ALGISI…

    Ekrem İmamoğlu
    © AFP 2019 / Ozan Kose
    İmamoğlu: En büyük mağdur Binali Yıldırım
    Yarışa o kadar önde başlayan Binali Yıldırım neden kaybetti: ‘Binali Bey'in iştahsız görüntüsü önemliydi. Seçmende de ‘istemiyor' algısı oluştu. Başka bir tespit: İstanbul teşkilatları son derece gevşek çalıştı. İlçelerde de hatalar vardı. İstanbul'da, Esenyurt, Küçükçekmece, Avcılar çok önemlidir. ‘Bu ilçeler kaybedilirse İstanbul kaybedilir' tespitimizi de abonelerimize sunduk.'

    Kulat'ın dediği gibi Esenyurt, Küçükçekmece ve Avcılar'da CHP kazandı.

    3 — MHP'yle ittifak Ankara'da pozitif bir etki yapmadı Kurulan ittifaklar ne kazandırdı? MAK Danışmanlık Başkanı şu bilgileri verdi: ‘MHP'yle ittifak özellikle Ankara'da pozitif etki yapmadı. Örneğin……Turgut Altınok… Keçiören'de Altınok'un aldığı oy oranıyla ittifakın Ankara Büyükşehir adayı Mehmet Özhaseki'nin oy oranı arasında 10 puan var. Altınok'a oy veren Özhaseki'ye vermedi.' 2002'den bu yana kaç seçim kazanmış iktidar İstanbul ve Ankara gerçeğini nasıl algılayamadı?

    Kulat anlattı:

    ‘Ankara'yı sıkıntılı görüyorlardı. Melih Gökçek faktörünü yok saymak da etkili oldu. Özhaseki bizim anketlerimizde ilk 4 aday içerisinde çıkmamıştı. Bir de Yavaş'ın geçen seçimde yaşadıkları mağduriyet havası oluşturmuştu.

    Mazbata Online
    mazbata online
    İmamoğlu için 'Mazbata Online' oyunu yapıldı: Kazanınca İzmir Marşı çalıyor
    Ciddi firmalar bu sonuçları görmüştür. Anket işi matematiktir. Doğru denklem yaparsanız sonuç alırsınız.'

    4 — ‘Demokrasi, çıkan sonuçtan önemli' İstanbul'da yaşanan seçim tartışmalarına da ‘demokrasi' üzerinden bakıyor Kulat:

    ‘Bu seçim yenilenebilir. Bu ülkede bir şey yapmak isterseniz zaten yaparsınız. Doğru olur mu? Endişeliyim. AK Parti için ciddi sıkıntılar çıkarabilir. Hem ekonomi hem de toplum vicdanı açısından! Demokrasiye güvenin korunması, çıkan sonuçtan daha önemlidir. Büyük uzlaşma sağlanmalı'."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1379)
    Etiketler:
    anket, belediye, yerel seçim, CHP, AK Parti, MAK Danışmanlık, Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Ali Kulat, İstanbul, Türkiye
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