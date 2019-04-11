Karabat: Büyükçekmece'de seçmen kaydırma işini Mevlüt Uysal yaptı

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Büyükçekmece'deki seçmen taşıma iddialarına Twitter hesabından yanıt verdi.

"Seçmen kaydırma işini AKP'li Mevlüt Uysal yaptı. Büyükçekmece üzerinden İstanbul seçimlerinin iptali için algı yaratılıyor" diyen Karabat, "Büyükçekmece'de olan seçmen hareketlerinde dikkat çeken hareketler ve isimler söz konusu. Mesela Büyükçekmece'ye Fatih'ten ve Başakşehir'den gelen seçmenler söz konusu. Bu seçmenler arasında AKP'ye yakın isimler var" dedi.

SEÇMEN KAYDIRMA İŞİNİ AKP'li MEVLÜT UYSAL YAPTI



1 — Kamuoyunda #Büyükçekmece üzerinden İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi için algı yaratılmaya çalışıyor



Kanunen seçmen listeleri Ocak ayında kesinleştiği için bunlara artık itiraz edilmesinin hiçbir hukuki temeli yok — Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) April 10, 2019

​Karabat, "Seçmen listelerinin askıya çıktığı 4 Ocak 2019 tarihinde Büyükçekmece seçmen listelerine Nurettin Ertemel, Hüseyin Sevim ve Kaan Şahin gibi isimler eklendi. Bu isimler geçmişte Mevlüt Uysal'ın da yönetimin de yer aldığı Sıcak Yuva Vakfı'nın hala yönetiminde bulunan isimler. Bu isimler Mevlüt Uysal Başakşehir Belediye Başkanı iken biri belediye başkan yardımcısı, diğeri Başakşehir Spor Yönetim Kurulu Üyesi, diğeri de Fatih'te Kızılay Yönetim Kurulu üyesi. İsimlere internetten araştırıldığında rahatlıkla bu bilgi teyit edilebilir" mesajını paylaştı.

'AYNI ADRESE TAŞINMIŞLAR'

Özgür Karabat ayrıca, "Mevlüt Uysal'a bu kadar yakın olan isimler, ne hikmetse 4 Ocak 2019 tarihinde Büyükçekmece'de aynı adrese taşınmışlar. Söz konusu adreste kayıtlı 11 seçmen görünüyor! Birisi Bakırköy'den, biri Başakşehir'den diğeri de Fatih'ten gelmiş görünüyor" ifadelerini kullandı.

5- Mevlüt Uysal'a bu kadar yakın olan isimler, ne hikmetse 4 Ocak 2019 tarihinde Büyükçekmece’de aynı adrese taşınmışlar.



Söz konusu adreste kayıtlı 11 seçmen görünüyor!



Birisi Bakırköy’den, biri Başakşehir’den diğeri de Fatih’ten gelmiş görünüyor. — Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) April 10, 2019

​CHP milletvekili "Bizlerin seçmen hareketlerini takip etmeyeceğimizi düşünmüş olacaklar ki aynı adrese böylesi isimleri yığmakta sakınca görmemişler. "Kişi, kendinden bilir işi" diye bir söz var CHP'yi seçmen taşımakla itham edenlerin neden bu kadar gürültü çıkardıkları daha iyi anlaşılıyor" diye konuştu.