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11:00 11 Nisan 2019
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    Şaban Vatan

    Habertürk yazarı Yılman: Şaban Vatan'a reva görülen apaçık vicdansızlıktır

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Şaban Vatan ile ilgili olarak "Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan’ın kızının ölümünü şüpheli bulup detaylı hukuki araştırma ve soruşturma istediği için savcılığın akıl hastanesine sevki haberini görünce çöktüm kaldım olduğum yerde" dedi.

    Sevilay Yılman, Habertürk'te "O babaya reva görülen apaçık vicdansızlıktır" yayımlanan yazısında Rabia Naz için "O yok artık hayatta ve inanın kendimi 11 yaşında hayata ansızın veda eden o çocuğun babasının anasının yerine koyamıyorum bile" dedi.

    Nurettin Canikli
    © AA / Murat Kaynak
    Canikli'den 'Rabia Naz' açıklaması
    Yılman şöyle devam etti:

    "Ben evladımın bacağı kırıldı diye böyle kahroldu isem, kim bilir o baba ve ana kızlarının apansız ölümünün ardından ne haldeler!

    İşte dün... Oğlumla ilgili bütün yaşadıklarımın üzerine Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın kızının ölümünü şüpheli bulup detaylı hukuki araştırma ve soruşturma istediği için savcılığın akıl hastanesine sevki haberini görünce çöktüm kaldım olduğum yerde.

    İnanamadım önce...

    ‘Yanlıştır bu haber’ dedim kendi kendime...

    Ama değilmiş maalesef...

    Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan
    © Fotoğraf : Twitter
    'Kızım Rabia Naz'ın ölümü örtbas edildi' diyen baba Şaban Vatan gözaltına alındı
    Gerçekten de kızının ölümünün aydınlatılması için aylardır kampanya yürüten Şaban Vatan, savcılığın talimatıyla akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için psikiyatri servisine yatırılacakmış.

    O kadar üzüldüm ve sarsıldım ki okuduklarım karşısında... Daha önce konuyu kaleme almış, kendisiyle birkaç defa görüşmüş olmama rağmen arayamadım Şaban Bey'i.

    Ne diyecektim zaten arasaydım da...

    Kızının ölümünün aydınlatılmasını beklerken devlet aklı tarafından akıl hastası muamelesine tabi tutulmuş bir babaya, ‘Ne düşünüyorsunuz bu karar karşısında?’ diye mi soracaktım!

    Özetle değerli okurlarım...

    Korkunç bir karar alınan bu karar ve inanılması çok güç bir sonuç.

    Babanın iddiaları doğru da olmayabilir... Ortaya attığı iddiaların tamamı kızını kaybetmeyi kabullenmeyen bir babanın şüpheleri de olabilir.

    Rabia Naz ile babası Şaban Vatan
    Twitter
    Giresun Cumhuriyet Başsavcılığından 'Şaban Vatan' açıklaması
    Ama ne olursa olsun... Canından can gitmiş, evladını kaybetmiş bir acılı babaya böyle bir şey reva görülmemeliydi.

    Savcılık çok duyarlı, hassas bir yaklaşım gösterilmeliydi...

    Bilmiyorum farkındalar mı ama...

    Kızının ölümünü şüpheli bulan bir babaya; ‘Sen normal değilsin, akıl hastasısın!’ deyip, onu akıl hastanesine sevk eden savcılık, devlet adına verdiği bu kararla toplum vicdanına kalın bir bıçak saplamış ve oluk oluk kan akmasına sebebiyet vermiştir.

    Yazık!

    Çok yazık."

    Etiketler:
    Nurettin Canikli, Habertürk, Sevilay Yılman, Rabia Naz, Şaban Vatan
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