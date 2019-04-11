Fatih Erbakan şikayet etti, Saadet Partisi'ne haciz geldi

Sözcü'den Yavuz Alatan'ın haberine göre, hHaciz işlemleri kapsamında bu sabah saatlerinde icra memurları Saadet Partisi binasına geldi.
Saadet Partisi Genel Merkez binası polis memurları eşliğinde boşaltılmaya başlandı.
Yeniden Refah Partisi'ni kuran, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın şikayeti üzerine Saadet Partisi genel merkez binasına yönelik haciz işlemi başlatıldı.
Sözcü'den Yavuz Alatan'ın haberine göre, hHaciz işlemleri kapsamında bu sabah saatlerinde icra memurları Saadet Partisi binasına geldi.
Saadet Partisi Genel Merkez binası polis memurları eşliğinde boşaltılmaya başlandı.
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