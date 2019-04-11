Kayıt
12:36 11 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    HSBC Genel Müdürü Süleyman Selim Kervancı

    HSBC Genel Müdürü Kervancı, Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 110

    HSCB Genel Müdürü Süleyman Selim Kervancı, Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasında beraat etti.

    Gezi eylemleri sırasında Twitter hesabında bir tweeti retweet eden HSBC Bank Genel Müdürü Süleyman Selim Kervancı hakkında, o tarihte başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 'Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında karar çıktı.

    HSBC Genel Müdürü Süleyman Selim Kervancı
    © AA /
    HSBC Genel Müdürü Kervancı hakkında hapis istemi: Gerekçe, Cumhurbaşkanı'na hakaret
    Hakim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarının davadan feragat ettiklerine dair dilekçe sunduklarını tutanağa geçti. Mahkeme sanığın suç kastı ile hareket etmediğini gerekçe göstererek beraatıne karar verdi.

    'HERHANGİ BİR PAYLAŞIM YAPMADIM'

    İstanbul Anadolu 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuksuz yargılanan sanık Süleyman Selim Kervancı ve avukatları Deniz Ketenci ile Aslı Kibar katıldı. 

    Hakim Hilal Körüklü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarının davadan feragat ettiklerine dair dilekçe sunduklarını tutanağa geçti. Savunmasını yapan Kervancı, HSBC bankasının genel müdürü olduğunu belirterek, "Halen işime devam etmekteyim" dedi.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Elif Öztürk
    75 yaşındaki adama 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla ceza: Erdoğan'ın hayatını okuyup özet çıkaracak
    Olay tarihinde Twitter'e girdiğinde bir gazetecinin bir videoyu tweet olarak paylaştığını gördüğünü Kervancı, "Günün yoğunluğu nedeniyle izleyemeyeceğim için kaydetmek amacıyla retweet ettim. Amacım sadece videoyu kaydedebilmek, sonrasında da günün yoğunluğu bittiğinde dönüp izlemekti. Zaten söz konusu tarihte de Twitter'da 30 takipçim vardı. Herhangi bir paylaşım yapmadım. Video ile ilgili yorum yapmadım" dedi.

    'KESİNLİKLE HAKARET KASTIM YOKTUR'

    Bir süre sonra Eskişehir'den bir kişinin hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen Kervancı, şunları kaydetti:

    "Bunun üzerine soruşturma başlatılmıştır. Benim herhangi bir hakaret kastım yoktur. Odama giren personelime bile son derece saygılı davranırken bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na hakaret etmem söz konusu dahi olamaz. Şikayeti yapan şahıs ya da başkaları sahte mail ile hesap oluşturarak hakkımda karalama kampanyası düzenlemiştir. Söz konusu soruşturma ile ilgili HSBC firmasına mail atarak Cumhurbaşkanlığı'na, Adalet Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlığı'na ve BDDK'ya kadar hakkımdaki soruşturma ile ilgili yazı yazmışlardır.

    AK Parti'nin seçim aracına saksı attı
    © Fotoğraf : DHA
    Annesiyle birlikte Cumhurbaşkanı'na hakaretten yargılanıyor: Araca saksı attığını sonradan öğrendim
    Hatta ben bu nedenle BDDK ile görüşme yaptım. Bana sorun olmadığı söylendi. Tanınan, bilinen bir şahıs olduğum için bana güvendiklerinden dolayı halen görevimi yürütmekteyim. HSBC yabancı bir banka olup Türkiye'de çeşitli yatırımlar yapmıştır. Bu süreçte çeşitli nedenlerle yollarımızı ayırmak zorunda kaldığımız arkadaşlarımız olmuştur. Bu kişiler tarafından karalama kampanyası yürütülmüş olabileceğini düşünüyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Kesinlikle hakaret kastım yoktur. Beraatımı talep ederim."

    Söz alan Kervancı'nın avukatları müvekkillerinin suç kastı ile hareket etmediğini belirterek beraatına karar verilmesini istediler. 

    Son sözü sorulan Kervancı, "Ben uluslararası bir bankada çalışıyorum. Burada verilecek ceza kararı hem benim kariyerime hem de ülkeme zarar verecek niteliktedir. Böyle bir hakaret kastım kesinlikle olamaz. Hayatımda ilk defa duruşmaya katılıyorum. Kimseye husumetim yoktur, beraatımı talep ediyorum" dedi.

    Kararını açıklayan mahkeme sanığın suç kastı ile hareket etmediğini gerekçe göstererek beraatına karar verdi.

    İlgili konular:

    Yargıtay'dan emsal karar: Kaynana hakaret ederse gelin de saygısızlık edebilir
    Fatih Altaylı: Hak korumak ayrı bir şeydir, seçmene hakaret ayrı bir şeydir
    Torbalı Belediye Başkanı seçilen CHP'li Uygur hakkında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' soruşturması
    Etiketler:
    beraat, Hakaret, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı, Selim Kervancı, HSBC
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Paralel evrenden kareler: 90'lı yılların distopya Rusya'sı fotoğraf projesi
    Paralel evrenden kareler: 90'lı yılların distopya Rusya'sının görüntüleri
    Karikatür
    Çavuşoğlu: F-35 olmazsa ihtiyaç başka yerden karşılanır
    İnfografik
    Türkiye'de yerel seçimler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet