HSBC Genel Müdürü Kervancı, Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti

Gezi eylemleri sırasında Twitter hesabında bir tweeti retweet eden HSBC Bank Genel Müdürü Süleyman Selim Kervancı hakkında, o tarihte başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 'Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında karar çıktı.
'HERHANGİ BİR PAYLAŞIM YAPMADIM'
İstanbul Anadolu 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuksuz yargılanan sanık Süleyman Selim Kervancı ve avukatları Deniz Ketenci ile Aslı Kibar katıldı.
Hakim Hilal Körüklü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarının davadan feragat ettiklerine dair dilekçe sunduklarını tutanağa geçti. Savunmasını yapan Kervancı, HSBC bankasının genel müdürü olduğunu belirterek, "Halen işime devam etmekteyim" dedi.
'KESİNLİKLE HAKARET KASTIM YOKTUR'
Bir süre sonra Eskişehir'den bir kişinin hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen Kervancı, şunları kaydetti:
"Bunun üzerine soruşturma başlatılmıştır. Benim herhangi bir hakaret kastım yoktur. Odama giren personelime bile son derece saygılı davranırken bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na hakaret etmem söz konusu dahi olamaz. Şikayeti yapan şahıs ya da başkaları sahte mail ile hesap oluşturarak hakkımda karalama kampanyası düzenlemiştir. Söz konusu soruşturma ile ilgili HSBC firmasına mail atarak Cumhurbaşkanlığı'na, Adalet Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlığı'na ve BDDK'ya kadar hakkımdaki soruşturma ile ilgili yazı yazmışlardır.
Söz alan Kervancı'nın avukatları müvekkillerinin suç kastı ile hareket etmediğini belirterek beraatına karar verilmesini istediler.
Son sözü sorulan Kervancı, "Ben uluslararası bir bankada çalışıyorum. Burada verilecek ceza kararı hem benim kariyerime hem de ülkeme zarar verecek niteliktedir. Böyle bir hakaret kastım kesinlikle olamaz. Hayatımda ilk defa duruşmaya katılıyorum. Kimseye husumetim yoktur, beraatımı talep ediyorum" dedi.
Kararını açıklayan mahkeme sanığın suç kastı ile hareket etmediğini gerekçe göstererek beraatına karar verdi.
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