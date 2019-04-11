İstanbul Valiliği'nden 'İmamoğlu'na mazbatası bugün verilecek' iddiasına yalanlama

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerine dair kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu. Uğuroğlu, resmi olmayan sonuçlara göre yarışı önde tamamlayan CHP'li Ekrem İmamoğlu'na mazbatasının bugün verileceğini ileri sürdü. İstanbul Valiliği ise, söz konusu iddiayı yalanladı.

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Anadolu Ajansı (AA) verilerine göre Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine dair bir paylaşım yaptı.

Uğuroğlu, şunları söyledi:

“İstanbul İl Seçim Kurulu Ekrem İmamoğlu mazbatasını hazırladı. Ekrem İmamoğlu bugün davet edilecek ve mazbatası verilecek. Kaynak İstabul Valiliği”

@ekrem_imamoglu İstanbul İl Seçim Kurulu Ekrem İmamoğlu mazbatasını hazırladı. Ekrem İmamoğlu Bugün davet edilecek ve Mazbatası verilecek...

Kaynak İstanbul Valiliği@KucukkayaIsmail @herkesicinCHP @iyiparti — Orhan Uguroglu (@OrhanUguroglu) April 11, 2019

​İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN YALANLAMA

Konuya ilişkin olarak İstanbul Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada ise “Gazeteci Orhan Uğuroğlu tarafından İstanbul Valiliği kaynak gösterilerek yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine dair paylaşım gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Gazeteci @OrhanUguroglu tarafından İstanbul Valiliği kaynak gösterilerek yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine dair paylaşım gerçeği yansıtmamaktadır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) April 11, 2019

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