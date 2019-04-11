Ardahan'da DSP'den seçilen belediye meclis üyeleri AK Parti'ye geçti

Ardahan'ın Damal ilçesinde DSP'den seçilen Damal Belediyesi Meclis üyeleri Erol Birkoç ve Sürsafa Abdan istifa ederek, AK Parti'ye geçti.

AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, 31 Mart yerel seçimlerinde DSP'den Damal Belediye Meclis Üyesi seçilen Sürsafa Abdan ile Erol Birkoç'un AK Parti'ye geçtiğini açıkladı.

Aydın, "Kendileri AK Parti ailesinin birer ferdi oldular. Birlikten güç doğar anlayışı ile AK Parti çatısı altında hizmet verecek olan değerli dostlarımıza partimize hoş geldiniz diyor, hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah hep birlikte Damal İlçemiz için güzel çalışmalar gerçekleştireceğiz. İlçede göstermiş olduğu üstün başarı içinde ilçe Başkanımız Nevriye Derdiyok'a teşekkür ediyorum" dedi.

Ardahan Damal'da seçimin galibi yüzde 47.99’la CHP'li Ergin Önal olmuştu. CHP Belediye Meclis seçimlerinde de yüzde 53.84 oranında oy almıştı.

Seçimlerde ikinci olan DSP ise yüzde 26.45’le belediye meclisine iki üye göndermişti.