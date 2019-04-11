Feyzioğlu, Soyer'in 'KHK’lı öğretmenleri zabıta yapacağız' açıklamasını yorumladı

© AA / Mahmut Serdar Alakuş Soyer: İhraç edilen öğretmenleri zabıta olarak alacağız

Feyzioğlu, CHP'li Belediye Başkanı Soyer’in, açıklamasına dair şu değerlendirmeyi yaptı:

'YARGININ VERECEĞİ BİR KARARA DOĞRU GİDER'

"Duymadım o açıklamayı. 696 sayılı KHK var. Bu OHAL KHK’sı. OHAL KHK’sına göre kamudan ihraç edilmiş olan kişilerin tekrar kamu görevinde çalıştırılmasına bir engel var. Ama denilebilir ki, ‘OHAL KHK’ları, OHAL döneminde geçerlidir. Geçerliliği kalmamıştır’ denilebilir, denilmeyebilir. Yargının vereceği bir karara doğru gider. Enine boyuna düşünülmesi lazım. Türkiye artık her sorununu aşmak zorunda. Yani o ara dönem sorunlarını da huzur içerisinde aşmak zorunda. Görürüz böyle de bir şey olursa."