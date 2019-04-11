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12:35 11 Nisan 2019
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    Saruhan Oluç

    HDP'den YSK'nın 'KHK'lı başkanlar' kararına tepki: Tuzak kuruldu

    © AA / Hümeyra Kocaer
    Türkiye
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    HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, YSK'nın KHK ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmemesi kararına tepki gösterdi. "YSK, bir genelge yayınlayabilirdi ve 'Bizim yaptığımız tartışmalar sonucunda KHK'lıların aday adayı yapılmasını doğru bulmuyoruz' diyebilirdi" ifadesini kullanan Oluç, yapılanın 'tuzak kurmak' olduğunu söyledi.

    HDP Sözcüsü Oluç, partisinin genel merkezinde MYK toplantısı öncesi düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK)
    © AA / Raşit Aydoğan
    YSK: KHK'lı başkanların mazbatası ikincilere verilecek
    Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmemesi kararına ilişkin Oluç, "YSK'nın attığı adım tasarlanmış bir siyasi komplonun parçası olmaktan başka bir şey değildir. Çok net olarak söylüyoruz, YSK, AKP ve MHP ittifakı tarafından tasarlanmış olan bir siyasi komplonun açık parçası haline gelmiştir" diye konuştu.

    Oluç, YSK'ya eleştirilerde bulunarak, "Ne yazık ki YSK tuzak kurmuştur. Diyeceksiniz ki 'Hakimlerden oluşan bir YSK tuzak kurar mı?' Diyeceksiniz ki 'Hakimler tuzak kurar mı?' Evet, Türkiye'de hakimlerin de tuzak kurduğuna şahit olduk. YSK'nın kararı bu anlama gelmektedir" dedi.

    'YSK HALK İRADESİNE YÖNELİK DARBE YAPMIŞTIR'

    "Lüzumlu, lüzumsuz her türlü konuda genelge yayınlayan YSK, bu konuda herhangi bir genelge yayınlamamıştır" diyen Oluç, şöyle devam etti:

    HDP
    © AA /
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    "Bir genelge yayınlayabilirdi ve diyebilirdi ki 'Bizim yaptığımız tartışmalar sonucunda KHK'lıların biz aday adayı yapılmasını doğru bulmuyoruz' diyebilirdi. Bu hukuk dışıdır yine eleştirirdik, bu kararı doğru bulmazdık ama en azından bu tuzağı kurmamış olurdu YSK. Şimdi tuzak kurdu. YSK açıkça halk iradesine yönelik bir darbe yapmıştır. YSK'nın aldığı kararlara itiraz hakkı yoktur bir üst kurulda, mahkemeye gidemiyorsunuz ve Anayasa Mahkemesi'ne gidemiyorsunuz. İşte bunu fırsat bilerek halk iradesine karşı darbe yapmıştır YSK."

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    Etiketler:
    KHK, Saruhan Oluç, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, YSK, HDP
    Topluluk kurallarıTartışma
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