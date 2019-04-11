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    Alev: 'Huzuru bozmak isteyen Çeşme'ye giremeyecek'

    Çeşme Emniyet Müdürü Alev: Hiçbir çıkar grubuna ve suç örgütüne geçit vermeyeceğiz

    Türkiye
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    Polis Teşkilatı'nın 174. yılı nedeniyle dün Çeşme ilçesinde düzenlenen törende konuşan Çeşme Emniyet Müdürü Gürcan Alev, "İlçemize gelerek huzuru bozmak isteyen hiçbir çıkar grubuna ve suç örgütüne geçit vermeyeceğiz" dedi. 

    Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü, dün Çeşme'de törenle kutlandı. Kutlama töreni, havanın yağışlı olması nedeniyle, Cumhuriyet Meydanı'nda, Çeşme Emniyet Müdürü Gürcan Alev tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından, Çakabey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. 

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    © Fotoğraf : İHA
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    Kutlama törenine, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emin Yılmaz, Sahil Güvenlik Komutanı Kıdemli Üsteğmen Önder Bulut, Belediye Meclis Üyeleri, daire amirleri, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Atıl Birol, siyasi parti ve STK temsilcileri, Emniyet Teşkilatı mensupları, emekli polisler ve vatandaşlar katılırken, konukları, Çeşme Emniyet Müdürü Gürcan Alev, eşi Filiz Alev ve oğlu Murathan Alev ile birlikte karşıladı. 

    'OT FESTİVALİNDE HİÇBİR ÜZÜCÜ OLAY YAŞANMADI'

    Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, bir konuşma yapan İlçe Emniyet Müdürü Alev, emniyet teşkilatının tüm birimleriyle, 24 saat, Çeşme'nin huzuru için çalıştığını vurgulayarak, "Yakın zamanda, ilçemiz için önem arz eden yılbaşı tatilinde ve 4 günlük 10. Alaçatı Ot Festivali etkinliğinde, ilçemizde, asayişe müessir hırsızlık, yankesicilik, kapkaç, otodan hırsızlık, gasp, soygun gibi üzücü hiçbir olay ve hadise yaşanmamıştır" dedi. 

    Alev, Ot Festivali'nde, Polis Eşleri Derneği İzmir Şubesi tarafından açılan standa halk ve esnafın büyük ilgi gösterdiğini belirterek, elde edilen gelirin şehit ailelerinin çocuklarının eğitimine bağışlanmak üzere, ilgili yerlere ulaştırıldığını ifade etti. 

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    DHA
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    'İLÇEMİZİN HUZUR ORTAMI, BİRÇOK İL VE İLÇEYE ÖRNEK OLMAKTADIR'

    İlçe Emniyet Müdürü Alev, 2017 yılında yüzde 40 olan hırsızlık olaylarındaki başarı yüzdesinin, 2018 yılında yüzde 60'a çıktığını vurgulayarak, "Gasp, yağma, kapkaç ve oto hırsızlığı gibi suçlarda sıfır olan suç rakamı ile ilklere imza atmış ve imkansız bir başarı elde edilmiştir. Yine kasten öldürme ve cinayet gibi suçların sıfır olduğu ilçemiz, huzur ortamı ile çoğu il ve ilçeye örnek olmaktadır. Kesici aletle yaralama ve kasten yaralama suçlarının çok az sayıda olduğu ilçemiz, şüphelilerin yakalanmasındaki başarısı ile, yüzde 100 başarı oranını yakalayarak, kavga ve dövüşsüz bir ortam sağlanmıştır" bilgisini verdi.

    'UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA BAŞARI YÜZDE 90'

    Çeşme
    © AA / Tezcan Ekizler
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    Son iki yılda yakalanan silah ve uyuşturucu maddeler hakkında da bilgi veren Alev, "Son iki yılda ilçemizde, 46 adet ruhsatsız tabanca, 1274 adet patlayıcı mermi ele geçirilmiş, 111 kilogram esrar maddesi, 50 gram kokain, 54 kök hint keneviri, çok miktarda bonzai ve bunun yanında sentetik haplar ele geçirilmiştir. Toplam 176 uyuşturucu olayına müdahale edilmiş, 250 kişiye uyuşturucu madde kullanmaktan, 30 kişiye de uyuşturucu madde ticareti yapmaktan işlem yapılarak, adli merciler önüne çıkartılıp, tutuklanmaları sağlanmıştır. Tüm uyuşturucu operasyonlarında yakalanan şüphelilerle birlikte yüzde 90 oranında başarı oranı yakalanmıştır" diye konuştu.

    'SON 2 YILDA SADECE 2 ÖLÜMLÜ KAZA YAŞANDI'

    Trafik kontrolleri hakkında da bilgi veren Alev, "Yapılan yol kontrolleri ve uygulamalarda, 2017 yılında 91 bin, 2018 yılında ise 135 bin 611 şüpheli şahıs, ekiplerimizin kontrollerinden geçerek, GBT sorgulaması yapılmıştır. Yine 2017 yılında, 629, 2018 yılında ise, 2 bin 396 olmak üzere, toplam 3 bin 25 kişiye ekiplerimizce işlem yapılmıştır. Yapılan trafik kontrolleri sayesinde, yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazalarında yüksek bir düşüş yaşanmış ve trafik ekiplerimizce kural ihlali yapan sürücülerimize yüklü miktarda trafik cezası ve idari yaptırım uygulanmıştır. Son 2 yılda sadece 2 ölümlü kaza meydana gelmiş olup, başkaca hiçbir olay yaşanmamıştır" ifadesini kullandı.

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    © AA / Tezcan Ekizler
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    'ÇEŞMELİ VATANDAŞLARIMIZIN ŞEREFİNİ VE NAMUSUNU KORUYACAĞIZ'

    Verdiği oran ve rakamların Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün gerçek verileri olduğunu vurgulayan Alev, başka hiçbir bilgiye itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, "Önümüzdeki yaz sezonunda, turizm ilçesi olan İzmir'in gözbebeği Çeşme ilçemize gelerek, huzuru bozmak isteyen, vatandaşlarımızı tehdit eden ve halk arasında 'Mafya' olarak tabir edilen hiçbir suç örgütüne geçit vermeyeceğiz. İlçemize gelmek isteyen çeşitli örgütlere mensup hiçbir art niyetli vatandaş, böyle bir hevese kapılmasın. Çünkü ilçemizden içeri dahi giremeyeceklerdir. Asayiş ve KOM birimlerimizce, önümüzdeki günlerde alacağımız tedbirlerle, suç işlemek isteyen, ilçemizde rant sağlamak isteyen kişilere karşı, şeref ve namusuyla yaşayıp, turizmden hakkıyla kazanıp, ülkesine ve devletine saygılı olan tüm Çeşmeli vatandaşlarımızın şerefi ve namusunu koruyacağımıza dair sizlere söz veriyoruz" dedi.

    İlçe Emniyet Müdürü Alev'in konuşmasının ardından, Sarı Zeybek Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisi gerçekleştirildi. Kutlama töreni, Polis Teşkilatı'nın 174. yıldönümü için hazırlanan pastanın kesilmesi ve verilen kokteylin ardından sona erdi. 

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    Etiketler:
    Gürcan Alev, Çeşme, huzur, Asayiş, güvenlik, emniyet
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