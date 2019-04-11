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14:09 11 Nisan 2019
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    Cemil Tugay

    İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı Tugay: Bütçe disiplini ile birkaç aya rahatlarız

    DHA
    Türkiye
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    İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yıllarca doktorluk yaptıktan sonra belediye başkanı seçilen CHP'li Cemil Tugay, "Rutin içerisinde borçlar var. Bu borçlar içerisinde gecikmeler var. Ama bir bütçe disiplini, gelirlerin arttırılması, giderlerin azaltılması, tasarruf tedbirleri ile bunların disipline edileceğine inanıyorum. Bir kaç ay içerisinde rahatlayacağımızı düşünüyorum" dedi.

    İzmir'in Karşıyaka ilçesinde belediye başkanı seçilen Cemil Tugay, mazbatasını aldıktan sonra göreve başladı. Doktor olan ve aday gösterilene kadar da mesleğini sürdüren Cemil Tugay, evli ve 3 çocuk babası.

    Cemil Tugay
    © Twitter
    CHP'li Tugay: Karşıyaka için uçuk projelerim var
    Tugay, belediye başkanlığının sorumluluğu zor ama onurlu bir görev olduğunu vurgulayarak, verilen her kararın yüzlerce insanın hayatını etkilediğine dikkat çekti. Seçim çalışmalarında insanları dikkatle dinlediğini ve ilçede birçok sorunun olduğunu ifade eden Tugay, şunları söyledi:

    "20 yıldır Karşıyaka'da yaşayan biri olarak bildiğim onlarca sorun var. Bunlarla ilgili görünür, kalıcı, etkili çözümler üretmek istiyorum. Bu sürece başlamadan önce emin olmak ve bir yol haritası çizmek için çalıştay tarzı toplantılar yapma planım var. İlk toplantımızı engelliler için yapacağız. Toplantıya ilgili kurum ve kuruluşları davet ettik. Amacımız sorunun gerçek sahibini dinleyerek bir yol haritası çıkarmak. Daha sonra belediye içerisinde bir bütçe disiplini sağlayacağız."

    ‘TASARRUF TEDBİRLERİ İLE DİSİPLİNE EDİLECEĞİNE İNANIYORUM’

    Pınar Karşıyaka, Barcelona Lassa
    © AA /
    Pınar Karşıyaka, Barcelona Lassa'yı devirdi
    Karşıyaka'da önce ulaşımı rahatlatacağını, bozuk yollardaki sorunu gidereceğini, çöplerin toplanmasını organize edeceğini, Karşıyaka Spor Kulübü'nün içinde bulunduğu sıkıntılı duruma yardımcı olacağını, yeni otopark alanları yaratacağını anlatan Cemil Tugay, bütün belediyeler gibi Karşıyaka Belediyesi'nin de bazı borçlarının bulunduğunu ancak bütçeyi henüz çıkarmadığını ifade etti.

    Tugay, "Rutin içerisinde borçlar var. Bu borçlar içerisinde gecikmeler var. Net bir rakam telaffuz edemeyeceğim ama biraz bizi zorlayan rakamlar olduğunu söyleyebilirim. Ama bir bütçe disiplini, gelirlerin arttırılması, giderlerin azaltılması, tasarruf tedbirleri ile bunların disipline edileceğine inanıyorum. Bir kaç ay içerisinde rahatlayacağımızı düşünüyorum" dedi.

    'GÖSTERİŞİ VE ÖN PLANDA OLMAYI SEVMEM'

    Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka
    © AA / Elif Öztürk
    Pınar Karşıyaka 28 yıl sonra şampiyon
    Cemil Tugay, gösterişi sevmediğini, ön planda olmayı istemediğini dile getirerek, şunları söyledi:

     "Bu görevi ayrıca çocuklarım, ailem için istedim çünkü onların daha iyi bir ülkede yaşaması için benim de üzerime düşen şeyler vardı. Borcumu ödemek üzere bu göreve talip oldum. Gerçekten halkla barışık, halkla iç içe bir belediye başkanı olacağım. Bundan kimse şüphe duymasın. Mazbatayı alıp göreve başladıktan sonra belediye bürokrasisi ile yoğun toplantılar içerisinde olduğum için tebrikleri kabul edemedim. Ama geçici bir durum. 3-5 gün içinde herkese kapımız açılacak, herkesle uzun uzun konuşur duruma geleceğiz. İstediğimiz düzen oluştuğunda ben de günümün yarısını sokakta insanların arasında geçireceğim. Bu şekilde devam edecek. Ne kadar halkla iç içe olursam kendimi o kadar başarılı ve mutlu hissedeceğim. Belediyenin işleyişine tam olarak hakim olmam lazım, burada her şeyin yolunda gittiğinden emin olmam lazım. Bunun için de belediyedeki arkadaşlarımla tam bir uyum içerisinde çalışıyor olmamız lazım."

    'AKRABALARIM BELEDİYEDE POZİSYON ALMADI'

    Rıdvan Karakayalı
    © Fotoğraf: Facebook
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    Cemil Tugay, belediyede bürokrat ve çalışanlara yönelik çalışmaların olduğunu, çalışanlardan faaliyet raporları aldığını, onların geleceğe dair projelerini, fikirlerini sorduğunu söyledi. Göreve gelmeden önce de ön bilgilerinin bulunduğunu kaydeden Tugay, şöyle dedi:

    "Bunlara dayalı olarak bazen bazı müdürlüklerde değişiklik kararları alabiliyorum. Şu anda süreç devam ediyor. Bazı değişiklikler yaptım. Yaptığım hiçbir atamada kişisel bir yakınlık, bir akrabalık ilişkisiyle olmadı, olmayacak. Benim özel tanıdığım, akrabam Karşıyaka'da bir pozisyon almadı, ben böyle bir şeye fırsat vermedim, asla da vermem. İlkelerim ile çok ters bir durum. Liyakatli olan, Karşıyaka'ya hizmet edeceğine inandığım, güvendiğim insanları göreve getirmeye çalışıyorum. Bizim dışardan yeni adam alma lüksümüz de yok. Kadro dolu, kadro ihtiyacının üzerinde eleman var. Karşıyaka Belediyesi zaten zengin insan kaynağına sahip. Bizim bir kaç kritik alanda, dışardan desteğe ihtiyacımız var. Bunları değerlendireceğiz. Belki başka belediyelerden transferimiz olabilir. Bununla ilgili çalışmamız var."

    'OLUMSUZ TUTUMUMUZ OLAMAZ'

    CHP Karşıkaya ilçe örgütüyle uyum içerisinde çalıştığını, parti ile çatışmasının söz konusu olmadığını vurgulayan Cemil Tugay, "Sonuçta örgüt bizi bugünlere taşıyıp getiriyor. İnandığımız ilkeler çerçevesinde beraber olduğumuz insanlar. Onlara karşı olumsuz tutumumuz olmaz. Örgütün her zaman yanındayım, onlarla her zaman iç içeyim, her zaman beraber olacağız. Ben belediye ile ilgili sorumluluğu almış bir insanım. Parti içerisindeki siyaseti ilçe örgütümüz yapacak. Üyelerimiz ilçe örgütü için kimi takdir etmişse, onunla kesinlikle çok uyumlu şekilde çalışırım. Benim açımdan bir sıkıntı yok, olmaz da" dedi.

    Etiketler:
    Cemil Tugay, İzmir, Karşıyaka
    Topluluk kurallarıTartışma
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