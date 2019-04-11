Ankara'da 16 sokak köpeği zehirlenerek öldürüldü, gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği'nce, Batıkent semtinde sokak köpeklerinin zehirlenerek öldürüldükleri iddialarını soruşturmak üzere oluşturulan ekibin çalışmaları sonucu gözaltına alınan L.Ö, M.D. ve A.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
Mahkeme salonundan çıkarılan şüphelilere, bir grup hayvansever tepki gösterdi.
Ankara'da, önceki gece Batıkent semtindeki Turgut Özal mahallesine minibüsle gelen kişilerin bıraktıkları tavuk etinden yiyen 16 sokak köpeği telef olmuş, bazıları da veteriner kliniğinde tedavi altına alınmıştı.
SAVCILIK İTİRAZ ETTİ
Savcılığın, 3 şüphelinin adli kontrol şartıyla salıverilmesine itiraz ettiği belirtildi.
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