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15:43 11 Nisan 2019
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    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak

    Öztrak: 14 yaşındaki çocuklara tutanak imzalatmaya çalışmışlar

    © AA / Celal Güneş
    Türkiye
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    CHP sözcüsü Faik Öztrak 31 Mart yerel seçimlerinin ardından İstanbul'daki son durumu ve Büyükçekmece'deki sahte seçmen iddialarını değerlendirdi. Büyükçekmece'de 14 yaşındaki çocuklara tutanak imzalatıldığını belirten Öztrak, 'Şaibeye varan hukuksuzluklarla seçimin sonucunu değiştirmeye çalışıyorlar' dedi.

    CHP Genel Merkezi'nde açıklama yapan Öztrak, İstanbul Büyükçekmece'de İstanbul polisinin 4 gündür kapı kapı gezerek evlerde 'seçmen kontrolü' yaptığını belirterek "Bu hukuksuzluğun daniskasıdır. 14 yaşındaki çocuklara tutanak imzalatmaya çalışmışlar" dedi.

    Öztarak'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

    İktidar, seçimi çalmak için düğmeye bastı. Erdoğan, seçimlerin yenilenmesine mevcut seçimlerin iptaline icazet veriyor. Uzunca bir müddet hukuksuz seçimlerine göz yuman YSK ilk kez geçmişteki kararlara bağlı kalıyor. 

    9 nisanda Büyükçekmece'yi polisler bastı. Ev ev dolaşarak taşıma seçmen evrakı toplamaya başlar. Bu Hukuksuzluğun daniskasıdır. AKP Büyükçekmece'de seçmen listelerinde yolsuzluk iddiasıyla olağanüstü itirazda bulundu. 

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak
    © AA / Celal Güneş
    CHP Sözcüsü Öztrak: Kazandığımız seçimleri çaldırmayacağız
    'BU NE BİÇİM ADALETLİ SEÇİM?'

    AKP YSK temsilcisi AKP genel başkanı ile devamlı görüşüyor. Bizim seçim kurulu temsilcimiz partideki seçimdeki hukuktan sorumlu genel başkan yardımcımızla konuşuyor. İktidar partisi bir itiraz dosyası hazırlarken devletin polisi devletin adalet bakanı herkes yardımcı oluyor. Bu talebe ete kemiğe büründürmek için uğraşıyor. Bu ne biçim adaletli seçim bunu anlamak mümkün değil.

    Şuanda duyduğum kadarıyla Büyükçekmece'de hala polisler dolaşıyor. YSK da AKP'nin Büyükçekmece talebini yoğunluk nedeniyle 2 gündür görüşmüyor. Tablo son derece açık. AKP İstanbul'da kaybettiği seçimi FETÖ kumpası ile masada kazanmak için önünü açmışladır.

    Faik Öztrak
    © AA / Mehmet Ali Özcan
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    'VATANDAŞ KORKUYOR İMZALIYOR'

    Elimizde trajikomik dilekçeler var. Bu tutanaklarda neler yokki . 14 yaşındaki çocukla tutanak imzalatmaya çalışmışlar. Bir şeyler imzalatıyorlar. Vatandaş korkuyor imzalıyor. Tutanak örnekleri vatandaşlara verilmiyor. Ne toplanmaya çalışılıyor insanlar anlamıyor. 

    Aslında bunu yapan polisler hayatlarından hiç memnun  değiller. Dün basın toplantısı yapmadım. Polis teşkilatının kuruluş yıldönümüydü dün. Polislerin kuruluş yıldönümünü ben de kutluyorum. 3600 ek göstergenin takipçisi olacağımızı iktidar tarafından açıklanan reform düzenlemenin için de bunu görmediğimizi bunu paylaşmak istiyorum. EYT hiç yok.

    Peki ne hedefleniyor? Bu tutanaklarla itirazlarla seçimlerin sonuçlarını etkileyecek kadar taşıma seçmen var diyecekler.

    YSKnın bundan önce almış olduğu kararlar var. Ben bu defa hataya düşmemelerini bekliyorum. YSK'nın alacağı tarihidir. Bu karar türk demokrasinin geleceğini belirleyecektir.

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak
    © Fotoğraf : DHA/OZAN ÇİFÇİ
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    'KIDEM TAZMİNATI ÇALIŞANLARIN İŞTEN ATILMASINI KOLAYLAŞTIRACAK'

    Dün bu ülkede yaşanan krizi derman olacağı gerekçesiyle bir ekonomik propgram açıklandı. Baktığımız zaman bugün bu programı konuşan yok. Herkes İstanbul seçimlerini konuşuyor. İstanbul seçimlerinin konuşulmasının nedeni var. Yatırım yapanlar şunu merak ediyor. Türkiye sandıktan çıkan iradeye saygılı mıdır? Bu tüm yatırımcıların türkiyenin hukuk ülkesi midir değil midir yatırımö yapalım mı yapmayalım mı buna göre karar verecekler. Bu programın normalde bu seçim tartışmalarının bitmesi ardından açıklanması beklenirdi. Ama yapmadılar.

    Ülkenin hala daha bir planı yoktur. 5 yıllık bir kalkınma planı anayasada yer almasına rağmen yoktur. Bu da hem bütçeyi hem diğer çalışmaları sakatlamaktadır hukuken. Bir plan hazırlayamayan iktidar yeni bir ekonomi programı diye bir şey hazırladı. Şimdi de yapısal dönüşüm adımları. Bunlar adımdır, tedbirdir. Türkiye 2001 yılında krize girdiğinde meclisten her gün yasa çıkaracak şekilde çalışmalar yapılmakyaydı. 

    Bu programdan anlıyoruz ki Türkiyede finans sektöründe bu seçim sürecinde ve daha önceki  krizde ciddi sıkıntıları olmuş. Bu kamu bankalarında yandaşların yatırımları batmış . Bu devlet tahvillerini devlet ödüyor. Bu krizin yükü buradan milletin sırtına yıkılmıştır. ama bu da yetmemiş kıdem tazminatına el atılmış. Kıdem tazminatı çalışanların işten atılmasını kolaylaştıracak bütün düzenlemeler konusunda çalışan kesimlkerin onayı alınmadan sadece çözüm ortakları dediği iş alemiyle aldığı karar son derecek hatalı olmuştur. 

    Etiketler:
    AK Parti, 31 Mart seçimleri, seçim, Büyükçekmece, CHP, Faik Öztrak
    Topluluk kurallarıTartışma
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