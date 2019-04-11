İmamoğlu'ndan 'AK Parti'ye oy verdiği belli olanların kaydı silindi' diyen Uysal'a: En komiği buydu

CHP'li İmamoğlu, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yaşandığı öne sürülen sahte seçmen iddialarına ve yerel seçimlerde AK Parti'den Büyükçekmece Belediye Başkan adayı olan mevcut İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın 'Soyadından AK Parti'ye oy verdiği tespit edilen 3 bin 92 kişinin kaydı silinmiş' açıklamalarına yanıt verdi.
AK Parti'nin 'organize usulsüzlük' yapıldığını iddia etmesi sonrasında polislerin kapı kapı gezdiği Büyükçekmece'de yaşananlara tepki gösteren İmamoğlu, "Hukuken böyle bir hakları yok. Böyle beyan ettikleri gibi bir nüfus hareketi yok. Altını çizerek söylüyorum, yalan" dedi.
İmamoğlu, bazı basın organlarını tehdit ettiği iddialarına ilişkin de, "Tehdit benim ruhumda olmaz. Ben saygı duyduğum, itibar ettiğim için söyledim. Zira basının neyi gösterip göstermediğini en iyi siz ölçüyorsunuz zaten. Düşünsenize rakibimiz bir açıklama yapıyor, bana cevap veriyor ama benim ne dediğimi anlatmıyorsunuz. Böyle bir süreç yönetirseniz, o medya özgürlükçe, eşitlikçi olmaz" ifadesini kullandı.
'ÜZÜLEREK, UTANARAK DİNLEDİM ÇÜNKÜ O KADAR NET VERİLER VAR Kİ'
İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- İkinci kısmı, elbette ki manevi olarak, vicdani olarak insan doğruluğunu sorgular. Üzülerek ve biraz utanarak şunu söylüyorum; bir, belediye başkanının yaptığı açıklamaları çok talihsizlik olarak görüyorum. Bu görevi yıllardır yapan birisi toplumu yanıltma adına, verileri yanlış kullanarak yapmış olduğu beyanları üzülerek, utanarak görevim adına dinledim. Çünkü o kadar net veriler var ki.
'PEŞİNDEN SEVEREK Mİ GELMİŞ BİLMEM AMA...'
- Daha acı bir şey, ne kadar yakın çevresi varsa Ocak'ın başında oraya nakletmiş. Bunlar belli, nakledilmiş. Nakledilmiş mi, peşinden severek mi gelmiş bilmem ama birbirini çok seven insanlar aynı adrese 11-12 kişi seçmen nakli yaptırıyorsa üzücü. Ben burada isim vermeyeceğim, belli zaten. O tarihlerde kaç yüz kişinin Başakşehir'den nakledildiği de belli. Belki o dönemde ilçe seçim sıkıntı görmemiş, iptal itiraz etmemiş.
'BÜYÜKÇEKMECE'DE NÜFUS HAREKETİ YOK, ALTINI ÇİZEREK SÖYLÜYORUM: YALAN'
- Büyükçekmece'nin sürecini şaibeli hale getirip buradan bir yol haritası oluşturma çabası var.
'SOYADI KISMI BİR KOMEDİ, BOLCA SKEÇ YAPILIR'
- Türkiye topraklarında Osmanlı İmparatorluğu'nun sandıkla tanıştığı gün 1. Meşrutiyet'tir. Demokrasi gelince aklımıza ne gelebilir? Birinci Meşrutiyet 1876'da ilan edilmiştir. Meşhur 93 harbi çıkınca da yaklaşık 145 dedim. Burada ne aradığınızı ben bilmem ama demokrasi sandık mücadelesidir. Abdülhamit Han o dönemde buna fırsat tanımıştır, bu toplumun demokrasiyle tanışmasına imkan tanımıştır. Yaklaşık 145 demişim, 143'tür, fark etmiyor.
'BENİM RUHUMDA TEHDİT, ÖFKE, KİN OLMAZ'
- Çok net ifade ettim. Dedim ki ailelere, itibarlı ailelersiniz. Bu topluma bazılarınız üçüncü nesil, dördüncü nesil üretim yapıp istihdam sağlayan iş insanlarısınız. Ailelerinizin itibarını zedelemeyen dedim. Yaptığınız işi düzgün yapın. Basın kurumlarının sahiplerisiniz. Hatırlatıyorum sadece, hatırlatmadır.
- Tehdit hiç benim ruhumda olmaz. Ben saygı duyduğum, itibar ettiğim için söyledim. Zira basının neyi gösterip göstermediğini en iyi siz ölçüyorsunuz zaten. Düşünsenize rakibimiz bir açıklama yapıyor, bana cevap veriyor ama benim ne dediğimi anlatmıyorsunuz. Böyle bir süreç yönetirseniz, o medya özgürlükçe, eşitlikçi olmaz. Bunu hatırlattım, anlayan anlamıştır diye düşünüyorum.
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