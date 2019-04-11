Erdoğan, Sudan'daki gelişmelere ilişkin konuştu: Malumunuz darbeyle gelmiş bir siyasetçi değilim

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Cristian Kabore ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan'da yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada "Malumunuz darbeyle gelmiş bir siyasetçi değilim" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Kendisine ve heyetine ülkemize hoş geldiniz diyorum. Bu tarihi ziyaretin Burkina Faso’dan cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret olduğunu belirtmek istiyorum. Ticaret rakamını beraber çalışarak arttırma kararımızı teyit ettik. Özel sektörümüzü Burkina Faso ile yatırım için teşvik ediyoruz.

- Girişimcilerimize sağladıkları destek nedeniyle teşekkür ediyorum.

- Malumunuz darbeyle gelmiş bir siyasetçi değilim.

- Darbe karşıtlarının darbecilerle iş yaptığını görüyoruz.

- Sudan bu işi suhuletle başarmalı diye düşünüyorum.

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore de, ortak basın açıklamasında "Türkiye'ye çatanlar Burkina Faso'ya, Burkina Faso'ya çatanlar da Türkiye'ye çatmış kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı.