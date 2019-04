Çavuşoğlu Amsterdam Başkonsolosluğu'nun açılışını yaptı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dünyanın her yerinde var olmamız lazım. Bayrağımızı dünyanın her yerinde dalgalandırmamız gerekiyor. Dünyanın her yerindeki ülkelerle ve uluslararası örgütlerle ilişkilerimizi güçlendirmemiz gerekiyor" dedi.