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18:49 11 Nisan 2019
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    Çavuşoğlu Amsterdam Başkonsolosluğu'nun açılışını yaptı

    © Fotoğraf : İHA
    Türkiye
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dünyanın her yerinde var olmamız lazım. Bayrağımızı dünyanın her yerinde dalgalandırmamız gerekiyor. Dünyanın her yerindeki ülkelerle ve uluslararası örgütlerle ilişkilerimizi güçlendirmemiz gerekiyor" dedi.

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    Çavuşoğlu, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğunun resmi açılışını gerçekleştirdi. 

    Türk sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcilerinin katıldığı açılışta konuşan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin 242 diplomatik misyonla dünyada en çok misyonu bulunan beşinci ülke olduğunu ve bu sayının giderek arttığını belirterek, "Dünyanın her yerinde var olmamız lazım. Bayrağımızı dünyanın her yerinde dalgalandırmamız gerekiyor. Dünyanın her yerindeki ülkelerle ve uluslararası örgütlerle ilişkilerimizi güçlendirmemiz gerekiyor" dedi. 

    Özellikle başkonsolosluklara çok önem verdiklerine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Başkonsolosluklar o ülkelerde yaşayan vatandaşlarımıza hizmet etmek için önemlidir. Bizim temel prensibimiz yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yerinde, hızlı, ülke ve vatandaşlarımıza yakışır bu gibi mekanlarda en iyi hizmeti vermektir" ifadesini kullandı. 

    Çavuşoğlu, büyükelçiye, başkonsoloslara ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, "Nasıl daha iyi yerinde hizmet verebiliriz, onu artırabiliriz ve yeni teknolojileri nasıl kullanabiliriz diye kafa yoruyoruz, çalışıyor ve uygulamaya koyuyoruz. Bu mekanlar özellikle vatandaşlarımızın kendilerini evinde hissetmesi bakımından da önemlidir" diye konuştu.  

    Hollanda'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaretler hakkında bilgilendirme yapan Çavuşoğlu, ziyarette ikili ilişkileri en iyi şekilde değerlendirdiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

    "Herhangi bir aksama olduğu zaman Türk toplumunun da bundan etkilendiğini bir kere daha duyurduk. İlişkilerimiz geliştikçe buradaki Türk toplumunun da Hollanda’ya ve toplumuna entegrasyonunda son derece başarılı olduğunu görüyoruz. Bu ilişkilerin gelişmesinde Hollanda vatandaşları Türk Hollanda toplumu da en iyi şekilde faydalanacaktır."

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    © Fotoğraf :
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    Türkiye'yi ana vatan, Hollanda'yı "baba vatan" olarak gören ve hisseden bir toplumun hep birlikte teşvik edilmesi gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, bunu görmek istediklerini bunun da entegrasyonun kendisi olduğunu vurguladı.

    Çavuşoğlu, açılışa katılan herkese ve orada bulunan Hollanda Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Thijs van der Plas'a teşekkür ederek, "Başkonsolosluklar sadece Hollanda'da yaşayan Türklerin evi değil ama tüm Hollandalı dostlarımızın da evidir. Tüm Hollandalı dostlarımızı da konsolosluğumuza her zaman bekliyoruz" dedi.  

    Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli de Bakan Çavuşoğlu'nun yönlendirmesi ve desteği ile Hollanda ile yeniden olumlu gündemle yola çıktılarını söyledi. 

    Dişli, "Köklü bir geçmişe sahip Türkiye-Hollanda ilişkilerini her alanda geliştirmek için Büyükelçilik ve başkonsoloslarımız olarak yoğun bir mesai içinde çalışıyoruz. Bu yoğun mesaimizde, iki ülke arasında kıymetli bir köprü vazifesi gören Hollanda'da hayatın her alanına fedakarca katkıda bulunan aktif ve başarılı bireyler yetiştirmiş Hollanda Türk toplumunun varlığı bize güç veriyor" şeklinde konuştu.

    Bakan Çavuşoğlu, açılış sonrası Amsterdam Başkonsolosluğu binasında Türk STK temsilcileri ile bir araya geldi. 

    Etiketler:
    konsolosluk, Amsterdam, Hollanda, Mevlüt Çavuşoğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
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